Ennigerloh -

„Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“ lautet das Motto des Projekts „Radeln ohne Alter“. Wind in die Haare sollen auch Senioren in den Kommunen der 8Plus-Region im Kreis Warendorf bekommen, die nicht mehr so mobil sind, um sich draußen im Alltag gut bewegen zu können. E-Rikschas mit ehrenamtlichen Piloten sollen sie chauffieren.