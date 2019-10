Rückenwind durch Klimawandel?

Mit dem Lied „Mein Freund der Baum . . .“ hat die Sängerin Alexandra Mitte der 1960er Jahre einen Hit gelandet. In Lengerich hat der Respekt vor den großen Gewächsen am 2. Juni 1992 in einer Baumschutzsatzung Widerhall gefunden. Aber nicht für lange Zeit. Im September 2001 sägt der Rat die Baumschutzsatzung wieder ab. Jetzt hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Anlauf gestartet, die Baumschutzsatzung – in überarbeiteter Form – wiederzubeleben.

Es ist nicht der erste Versuch der Grünen zur Reaktivierung des 16-seitigen Papiers. Jetzt verspürt die Partei Rückenwind durch die Diskussion um den Klimawandel. Aufgrund der „großen ökologischen Bedeutung von Baumen gegen CO-Emissionen ist es sinnvoll, gesunde Bäume zu schützen und neue zu pflanzen“, heißt es in dem Antrag, den die Fraktion jüngst im Stadtrat eingebracht hat. Eine erste Diskussion darüber wird es im Planungs- und Umweltausschuss geben.

In den vergangenen Jahren seien in der Stadt vermehrt große Bäume gefällt worden. Eine Entwicklung, der sowohl aus ökologischen Gründen wie auch aus stadtgestalterischer Sicht Einhalt geboten werden müsse, meinen die Grünen. Mit einer Baumschutzsatzung habe die Verwaltung ein Instrument, das Fällen von Bäumen ab einem bestimmten Stammumfang zu regulieren „und eventuell auch zu sanktionieren“, heißt es im Antrag. Aus Sicht der Grünen besteht dringender Handlungsbedarf, „denn Bäume brauchen sehr lange, um so groß zu werden, dass sie uns gegen den Klimawandel helfen können“.

In der Diskussion um die Abschaffung oder Beibehaltung der Baumschutzsatzung waren vor 18 Jahren die Meinungen im Haupt- und Finanzausschuss hart aufeinandergeprallt. Klaus Reiher begründete den damaligen Antrag der CDU auf Abschaffung der Satzung mit Eindrücken, die seine Fraktion in Gesprächen mit Bürgern gewonnen hätte. Bäume seien oft gefällt worden, bevor sie den geschützten Umfang erreicht hätten. Den Bürgern attestierten die Christdemokraten ein gewachsenes ökologisches Bewusstsein, deshalb sollten sie in die Pflicht genommen und ihnen die Eigenverantwortung für ihr Grundstück und ihren Baumbestand zurückgegeben werden.

Dyckerhoff Im Höster Steinbruch beginnt die Firma Dyckerhoff westlich (Richtung Sudenfelder Straße) der im Abbau befindlichen Flächen mit Baumfällarbeiten. Dieses Areal wird nach Firmenangaben für den Kalkabbau vorbereitet. Die Flächen sind in der laufenden Genehmigung aus dem Jahr 1999 dafür vorgesehen, wurden aber laut Pressemitteilung bisher noch nicht genutzt.Die Kompensationsmaßnahmen für diese etwa 7,3 Hektar umfassenden Flächen sind abgeschlossen. Gefällt werden auf dem Areal Fichten und Buchen, erläutert Steffi Fischer auf Nachfrage der WN. Die Kompensationsmaßnahmen gliedern sich in forstliche und ökologische Komponenten, ergänzt die Immissionsschutzbeauftragte der Firma Dyckerhoff.In der Genehmigung von 1999 sind für den Steinbruch Lengerich 20 Hektar, für den Steinbruch Höste zehn Hektar als Erweiterung genehmigt worden.Die forstliche Kompensation ist im Verhältnis 1:3 erfolgt. Für ein Hektar genehmigte Abgrabungsfläche wurden drei Hektar Wald neu aufgeforstet.Bei ökologischen Maßnahmen (zum Beispiel Umbau von Nadel- in Laubwald, Pflege von Niederwald und Kalkhalbtrockenrasen – Schafbeweidung) erfolgt die Kompensation im Verhältnis 1:1.Insgesamt hat das Unternehmen für 30 Hektar Abbaufläche 120 Hektar Kompensationsfläche geschaffen. „Nach Beendigung des Abbaus ist für beide Steinbrüche die Folgenutzung Naturschutz vorgesehen“, heißt es in der Mitteilung. Und: Die zuständigen Behörden sind über die Maßnahme informiert. ...

Was für Ulrich Weiß so nicht nachvollziehbar war. Die Grünen hätten andere Rückmeldungen von Bürgern erhalten. Er war sicher, dass ohne die Satzung mehr Bäume als in den gestellten 335 Anträgen in der Stadt gefällt worden wären. Die Forderung nach Ersatzpflanzungen in der Satzung sah er kritisch und plädierte für eine entsprechende Änderung. Eine Aufhebung würde seine Fraktion nicht mittragen.

Für die SPD stellte Joachim Götz den Antrag, die Diskussion erneut in den Planungsausschuss zu verweisen. Der Verwaltung könne in der Zwischenzeit herausfinden, wie Nachbarkommunen mit diesem Thema umgehen. Eine Aufhebung der Satzung, das unterstrich der Sozialdemokrat, werde seine Fraktion nicht mittragen.

Der Stadtrat beschloss am 18. September 2001 mit den Stimmen von CDU, FDP und Bürgermeister Friedrich Prigge das Aus für die Baumschutzsatzung. Welchen Sinn macht eine Satzung, die schon von den Bürgern getragen wird, verdeutlichte Horst Wierwille den Standpunkt der FDP.

Satzung § 3 1) Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 Zentimetern und mehr, bei Eiben von 40 Zentimetern und mehr, gemessen in einer Höhe von 100 Zentimetern über dem Erdboden (geschützte Bäume). Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, so ist der Stammumfang unmittelbar unter dem Kronenansatz maßgebend. Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn die Summe der Stammumfänge mindestens 80 Zentimeter beträgt und mindestens ein Stamm einen Mindestumfang von 30 Zentimetern aufweist. ...

13 Jahre später unternehmen die Grünen einen weiteren Versuch, die Baumschutzsatzung wieder in Kraft zu setzen, allerdings in überarbeiteter Form. Begründet worden war der Antrag unter anderem damit, dass seit einigen Jahren vermehrt Bäume von Privatleuten in der Stadt gefällt würden.

Ein Knackpunkt der (nicht geltenden) Baumschutzsatzung war offenbar die Formulierung, dass Grundstückseigentümer zu Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege der Bäume verpflichtet werden könnten. Verstöße gegen die Satzung könnten zudem mit Bußgeldern bis zu 100 000 Mark (umgerechnet rund 50 000 Euro) geahndet werden.