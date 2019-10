Frau aus fahrendem Auto gestoßen und schwer verletzt

Der Tat war die Trennung des Opfers von ihrem Ehemann vorausgegangen, der gemeinsam mit dem Angeklagten ihr Auto entwenden wollte. Im Laufe eines Streites setzte sie ein Bein in den Fußraum des Autos, in dem der 24-Jährige saß. Er habe Gas gegeben, wodurch die Frau mehrere Meter mitgeschleift wurde. „Das ist menschenverachtend“, so der Richter.