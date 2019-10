Am Teutonenweg im Stadtteil Eschendorf ist es am Dienstagmorgen zu einem Brand gekommen. Durch das Feuer in den Kellerräumen des Hauses mit sechs Wohnungen sei eine erhebliche Menge an Rauch ins Treppenhauses gelangt. Weil sie die Lage nicht gut einschätzen konnten, hatten sich daraufhin sieben Personen auf einen Balkon geflüchtet. „Eine weitere Person war auf eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hauses geklettert und drohte herunterzustürzen“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Preckeler vor Ort.

Mit Hilfe einer tragbaren Leiter und einer Drehleiter wurden die zahlreich angerückten Einsatzkräfte die Bewohner in Sicherheit gebracht. Alle acht erlitten leichte Verletzungen durch den Rauch, sieben wurden zur Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen

Wie es zu dem Brand im Keller kommen konnte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung der Brandursache übernommen. Am Nachmittag schrieb die Polizei: „Die Beamten ermitteln in ,alle Richtungen´, unter anderem auch wegen Brandstiftung.“

Dazu bittet sie mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Rufnummer 05971/938-4215.

Hoher Sachschaden

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Eurobereich. Das Gebäude wurde nach ersten Untersuchungen aber als unbewohnbar eingestuft, ein Bewohner muss vom Ordnungsamt umquartiert werden.