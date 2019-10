Drei Altkleidercontainer der Kolping Recycling GmbH hat die Kolpingsfamilie Seppenrade an der Mollstraße, am Parkplatz der Volksbank und auf dem Festplatz an der Kastanienallee aufgestellt. Das Gebrauchtkleider-Team der Kolpingsfamilie mit seinen zahlreichen Helfern freut sich immer wieder über die vielen gebrauchten Kleidungsstücke, die für die Sammlung zur Verfügung gestellt werden.

In jüngster Zeit kam es jedoch vor, dass nicht nur gebrauchte Textilien in die Container geworfen wurden, sondern Dinge, die dort nichts zu suchen haben. So musste das Team in der Vergangenheit feststellen, dass sogar Katzenstreu mit Katzenkot auf diese Weise „entsorgt“ wurde. Aufgrund dieser Verunreinigung der Container mussten einige Kleidungsstücke extra entsorgt werden, was zu einem hohen Aufwand führte. Weiterhin wurden auch Matratzen in den Containern entsorgt.

Erlös für „Königsberghilfe“ und Jugendarbeit

Aus diesem Grund weist die Kolpingsfamilie nachdrücklich darauf hin, dass sie in ihren Containern keine Textilabfälle, Wollreste, Heizdecken, Teppiche und Lumpen sammelt. Der Erlös der Aktionen fließt in Teilen an die „Königsberghilfe“ (Kaliningrad) sowie in die eigene Jugendarbeit der Kolpingsfamilie.