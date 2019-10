Ein Todesfall im Westmünsterland vor etwa zwei Jahren steht mög­licherweise in Zusammenhang mit dem Skandal um keimbelastete Wurst des hessischen Herstellers Wilke. Im Jahr 2017 sei im Kreis Borken eine „über 80-jährige Person“ an Listerien-Keimen gestorben, bestätigte der Pressesprecher des Kreises, Karlheinz Gördes Vermutung, die in einem sozialen Netzwerk geäußert wurden.

Angaben zum damaligen Wohnort und zum Geschlecht des Todesopfers machte Gördes nicht. Die Person hätte Vorerkrankungen und ein geschwächtes Immunsystem gehabt. Da es sich bei Listeriose um eine sehr seltene und meldepflichtige Erkrankung handele, sei der Fall an das ­Landeszentrum Gesundheit und von dort an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt worden. Bei der Frage, ob der Todesfall 2017 auf den Verzehr bakteriell verunreinigter Wurst zurückzuführen sei, verwies der Kreissprecher auf das RKI.

Nach Angaben des Instituts wurden bundesweit inzwischen 37 Listeriose-Fälle ermittelt. Die Genomsequenzen dieser „Listerien-Isolate“ seien sehr nah verwandt, so dass davon auszugehen sei, dass die Patienten sich an einer gemeinsamen Quelle infiziert hätten. 2014, 2016 und 2017 seien wenige sporadische Fälle registriert, die zurückblickend ebenfalls diesem Ausbruch zugeordnet werden könnten. Mitte 2018 gab es einen Anstieg auf 21 Fälle, in diesem Jahr kamen laut RKI acht weitere Fälle hinzu. Das letzte bekannte Erkrankungsdatum eines gemeldeten Falles ist der 13. Juli.

Unklar ist bislang, wie viele Todesfälle sich bundesweit auf diese Keimquelle zurückführen lassen. Wie aus dem Bulletin hervorgeht, haben Experten des Bundesinstituts für Risikobewertung sowie des Robert-Koch-Instituts übereinstimmend festgestellt, dass die Listerien-Proben „aus Lebens­mitteln eines nicht näher benannten Betriebs aus Hessen“ eine sehr nahe Verwandtschaft mit den Patienten-Isolaten aufwiesen.