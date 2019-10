Bunt, lecker, abwechslungsreich

Schon am Vormittag waren zahlreiche Menschen in der Fußgängerzone unterwegs. Hauptanziehungspunkt war der Flohmarkt in der Bahnhofstraße. Dort präsentierten Hobbyhändler, was sie im heimischen Keller oder auf dem Dachboden an „Schätzen“ aufgespürt hatten. Die Schnäppchenjäger ließen sich nicht lange bitten und feilschten um die letzten Cent Preisnachlass.

Rathausplatz als „Hot-Spot“ des Römermarktes

Entspannt die Lage auf dem Rathausplatz: Die Oldtimerfreunde Wechte und die Traktorenfreunde Lengerich hatten ihre historischen Fahrzeuge in Reih‘ und Glied geparkt. Gegenüber standen die Heinkelfreunde Lengerich und „ümme tou“ mit ihren Oldtimern auf zwei und vier Rädern. Auf dem Rathausplatz war auch der „Hot-Spot“ des Römermarktes: die Blechtonne, in der die Oldtimerfreunde ein Feuer unterhielten, um darüber ihre beliebten Eiserkuchen zu backen.

Römermarkt Lengerich 1/18 Unverzichtbarer Bestandteil des Römermarktes und heiß begehrt: Die vom DRK-Ortsverein servierte Erbsensuppe. Foto: Michael Baar

Braucht etwas Platz: Die Luftfahrtvereinigung ist mit einem Segelflugzeug beim Römermarkt am Start. Foto: Michael Baar

Spielzeug, Klamotten und Nippes: Der Hobby-Flohmarkt ist ein Paradies für Schnäppchenjäger. Foto: Michael Baar

Stammgäste beim Rämermarkt sind die Oldtimerfreunde Wechte mit ihrem Eiserkuchenstand. Foto: Michael Baar

Ihre historischen Fahrzeuge präsentieren die Heinkelfreunde Lengerich und ümme tou. Foto: Michael Baar

Wenn der alte Lanz Bulldog angestellt wird, bildet sich schnell eine Menschentraube um die historische Zugmaschine. Foto: Michael Baar

Glitzer und Blink-Blink wurden beim Römermarkt ebenfalls feilgeboten. Foto: Michael Baar

Blickfang auf dem Rathausplatz waren diese Stiefmütterchen. Foto: Michael Baar

Alles, was für die Gartenarbeit benötigt wird, ist an diesem Stand zu sehen. Foto: Michael Baar

Stellenweise war es richtig voll in der Innenstadt, auch in der Bahnhofstraße. Foto: Michael Baar

Ansichtssache. Foto: Michael Baar

Zeigten ihre historischen Landmaschinen: Die Traktorfreunde Lengerich. Foto: Michael Baar

Schön anzuschauen und ein Ort der Wissensvermittlung ist die rollende Waldschule. Foto: Michael Baar

So einfach ist das mit dem Bäume ausreißen. Foto: Michael Baar

Unermüdlich drehte das Kinderkarussell seine Runden. Foto: Michael Baar

Bunte Herbstboten – ist dafür noch Platz im Garten? Foto: Michael Baar

Lecker: Die Eiserkuchen der Oldtimerfreunde Wechte. Foto: Michael Baar

Benzingespräch auf der Roller-Sitzbank. Foto: Michael Baar

Alles für den Garten – von Blumen und Stauden bis zur Großauswahl an Geräten – fand sich auf dem Platz unter der Platane. Traditionell, denn die bunten Herbstblüher kontrastieren prächtig mit der schwarz-weißen Fachwerk-Fassade des Römers.

Großgeräte dominierten auf dem Bodelschwing­platz. Vom „Ernten“ eines Baumes bis zu dessen Verarbeitung zu Brettern oder Kaminholz – so mancher Passant war sichtlich beeindruckt von den Maschinen.

Geöffnete Läden ziehen Publikum an

Direkt daneben so etwas wie eine „Kuschelstube“: Die rollende Waldschule, mit der der Hegering traditionell beim Römermarkt vertreten ist. „Kuscheln“ ist allerdings nicht ganz richtig, denn in die Hand genommen werden dürfen die zahlreichen Exponate der Wildtiere von den Betrachtern nicht. Dafür dienen Hase, Kaninchen und Co. aber ausgezeichnet als Demonstrationsobjekte bei den Erläuterungen der Waidmänner.

Beim Gang durch die Fußgängerzone blieb genügend Zeit, sich an den Ständen der kommerziellen Händler zu informieren. Sei es über Reinigungsgeräte, Versicherungen oder bei der Auswahl neuer Bekleidungsstücke. Wesentlichen Anteil, dass es am Nachmittag richtig voll wurde, hatten die von 13 bis 18 Uhr geöffneten Geschäfte.