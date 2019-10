Straßen.NRW erwartet Verkehrschaos

"Mehr als 500 Herbst-Baustellen gibt es derzeit auf den deutschen Autobahnen", erklärte der ADAC. "Betroffen sind nahezu alle großen Autobahnen in Deutschland, speziell die grenznahen Abschnitte in Bayern sowie die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee."

Damit die "Urlaubs-Karawane" möglichst ungehindert durchs Land rollen könne, richtet Straßen.NRW ab Freitagmittag keine Tagesbaustellen auf den Hauptreisestrecken mehr ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei denn, Reparaturarbeiten seien aufgrund der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich.

Sperrung Richtung Münster

Besonders auf der Autobahn 43 im Raum Bochum-Recklinghausen sei mit Behinderungen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Wer in den Herbstferien über die A43 nach Münster fahren möchte, muss zwischen der Anschlussstelle Recklinghausen-Zentrum und dem Autobahnkreuz Recklinghausen eine Umleitung in Kauf nehmen. "Die Autobahn wird hier in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt sein: von Samstag, 19. Oktober, 10 Uhr bis Montagfrüh, 21. Oktober um 5 Uhr", so Straßen.NRW. Grund hierfür sind Brückenarbeiten. Die Umleitungen sollen großräumig ausgewiesen werden, zum Beispiel über die B224, A52 und A43.

14 Bundesländer unterwegs

"Autofahrer aus 14 Bundesländern sind demnach auf Deutschlands Straßen unterwegs - weil die Herbstferien beginnen, in die zweite Woche gehen oder enden. Lediglich in Bayern und Baden-Württemberg ist noch regulär Schule", erläuterte der ADAC. Parallel beginnen auch in einigen Provinzen der Niederlande die Herbstferien.

