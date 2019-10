Die Frau aus dem Burda-Katalog

Von Aufregung ist keine Spur, stand sie in diesem Jahr bereits bei Shootings für die Burda Winter- und Sommerkollektion 2020 vor der Kamera.

„Unsere Kinder sind mittlerweile 19, 17 und 15 Jahre alt und brauchen keine Rundumbetreuung mehr. Also nutze ich die Zeit, Dinge zu tun, an denen ich Freude habe. Der Kontakt zu Hemmers Itex ergab sich rein zufällig über einen Aufruf des Nordhorner Fotografen Kai Steinkühler, der für den Stoffgroßhändler natürlich wirkende Fotomodelle mit normaler Figur suchte. Hemmers Itex liefert die Stoffe und Burda die Schnitte sowie den Katalog“, erläutert Brigitte Suchanke-Paul.

Überraschende Zusage

Einer kurzen Bewerbung folgte am 7. Januar die überraschende Zusage. „Überraschend für mich deshalb, weil die Models in Katalogen ja oft sehr jung sind und ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte“, so Suchanke. Dann ging alles ganz schnell. Bereits am 23. Januar war ein sechsstündiges Shooting im Atelier von Kai Steinkühler in Schüttorf angesetzt. „Das Atelier diente uns allerdings nur zum Umziehen.

Die Aufnahmen für die Winterkollektion 2020 wurden in der Stadt und im Park gemacht. Mal in offener Winterjacke und Hose, mal in Kleidern oder Röcken galt es Väterchen Frost in verschiedenen Outfits bei kaltem Ostwind und Temperaturen um zwei Grad die Stirn zu bieten. Aber es hat Spaß gemacht“, hat Brigitte Suchanke-Paul dennoch gute Erinnerungen an ihr Debüt behalten.

„ Da gehe ich lieber meiner Arbeit als Physiotherapeutin für Hunde nach. Da gehe ich lieber meiner Arbeit als Physiotherapeutin für Hunde nach. “ Brigitte Suchanke-Paul auf die Frage, sie hauptberuflich als Model arbeiten möchte

Weitaus entspannter ging es am 10. Juli bei Else am See zu, wo die Fotos für die Sommer-Kollektion 2020 geschossen wurden. „Wir konnten die gesamte Bandbreite des Sees nutzen, um die luftigen Kleider, Hosenanzüge, Blusen, Röcke und Hüte ins rechte Licht zu rücken“, so Suchanke-Paul, die selber gerne fotografiert und sich auch in der Rolle des Models sichtlich wohl fühlt.

Hauptberuflich kann sich die 40-Jährige diesen Job indes nicht vorstellen. „Da gehe ich lieber meiner Arbeit als Physiotherapeutin für Hunde nach. 2014 habe ich nach meiner Ausbildung den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und meine Praxis ,4 Dogs Vitality‘ eröffnet, um Hunden durch einfache Massage oder Bewegungstherapie zu helfen oder ihre Schmerzen zu lindern. Man muss die Hunde nur lesen können. Die Tiere merken rasch, dass ihnen die Therapie gut tut“, sagt sie.

Tennis und Karaoke

In ihrer Freizeit spielt die Gronauerin seit 2014 gemeinsam mit ihrem Mann Gerrit Tennis bei Vorwärts Gronau und schaffte in der vergangenen Saison mit den Damen sogar den Aufstieg in die Bezirksklasse. Darüber hinaus stellte sie ihre musikalischen Fähigkeiten Anfang Mai bei der Karaoke-Night in der Mallorca-Oase unter Beweis. „Ich liebe Karaoke und singe gerne zu Hause – einfach nur für mich“, so Brigitte Suchanke-Paul, die bis dahin Angst vor einem öffentlichen Auftritt hatte, wohl wissend, wie es so manchem DSDS-Kandidaten in der Vergangenheit ergangen ist.

„Ich habe allen Mut zusammengenommen und war natürlich mega-nervös. Als die Menge aber zu Bonnie Tylers ,Total eclipse of the heart‘ oder Sarah Connors Song ,Vincent‘ mitsang, wurde ich immer sicherer. Letztendlich konnte ich mir so meinen lang ersehnten Wunsch selbst erfüllen“, so die Hobby-Sängerin, die am Samstag im Rahmen des Woodstock-Festivals erneut dort auf der Bühne stand. Der Slogan „Lebe deinen Traum“ ist für die 40-Jährige längst keine leere Floskel mehr.