Metelen -

Fünf Mädchen aus Metelen haben es nach einigen Anläufen geschafft: Sie bildeten das Mädchenteam in einer Folge der Fernsehshow „Super Toy Club“. Yael Löckner, Rike Conradi, Alexandra Kleinhaus, Amelie Jäger und Greta Viefhues traten gemeinsam gegen ein Team von fünf Jungen an. Die Aufzeichnung der Sendung läuft am Freitag (11. Oktober) um 19.40 Uhr auf Super-RTL.