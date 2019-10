Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden in der gemeinsamen Wohnung laut gestritten haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses die Beamten gegen 21.20 Uhr über die lautstarke Auseinandersetzung informiert.

„Im Verlauf des Streits wurde die Ehefrau vermutlich durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Sie verstarb noch in der Nacht an den Folgen der Verletzungen“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Donnerstag in Münster.

Polizeibeamte nahmen den Ehemann am Tatort vorläufig fest. Zur Klärung des Tathergangs und zu den Hintergründen der Tat ist eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht Münster die Obduktion der Verstorbenen beantragt.