Der 14. Sparkassen-Münsterland-Giro in zwölf Orten

Die Hotline beim Sportamt der Stadt Münster läuft schon auf Hochtouren. „Das Telefon klingelt den ganzen Tag“, sagt Renn-Chef Rainer Bergmann – dabei sollte die Hotline erst an diesem Dienstag freigeschaltet werden. Und: „Das ist das am schwierigsten zu organisierende Sportereignis in der gesamten Region.“ Es ist vielleicht auch ein indirekter Aufruf an alle, Geduld für das Ereignis „Giro im Münsterland“ zu zeigen.

Verkehrsbehinderungen wird es dennoch – wie immer – geben, allerdings sehen sich die Organisatoren vorbereitet. Münster, Gelmer, Ladbergen, Brochterbeck, Lengerich, Ledde, Leeden, Hagen a.T.W., Lienen und zurück über Lengerich, Ladbergen, Ostbevern-Brock, Westbevern und Gelmer nach Münster heißen die Durchgangsorte. Hier finden sich auch die „Hotspots“ für Radsportfans. Zum Beispiel die Kletterpassagen in Lienen oder in Hagen am Teutoburger Wald – ein Abstecher nach Niedersachsen im Übrigen.

Das Radsport-Event am 3. Oktober Routen, Infos, Impressionen - jetzt in unserem WN-Giro-Special ...

► Wie ist die Lage am 2. Oktober in Münster?

In Münster gab es im vergangenen Jahr bereits am Vorabend des Giros eine Art Verkehrsinfarkt. Das soll dieses Mal deutlich besser laufen. „Wir fangen zwei Stunden später mit den Aufbauarbeiten am Schlossplatz an“, sagt Bergmann. Ab 17 Uhr wird gewerkelt und die ­entsprechenden Technik-Checks durchgeführt.

► Renntag in Münster, was passiert?

Die Jedermannfahrer werden im Zentrum Münster-Nord auf die Reise geschickt ab 7.45 Uhr, gegen 9.45 Uhr wird der Startbereich schon abgebaut. Vor dem Schloss ist nicht nur der Zielstrich, sondern auch der Messe-Standort sowie der Bereich für die Jedermann-Athleten.

► Wie lange wird es Sperrungen geben?

Praktisch von 8 bis 16 Uhr sind die beteiligten Orte von Durchfahrten der Aktiven mehr oder weniger betroffen (siehe Grafik). Mit dem Finale der Profis in Münsters Innenstadt auf einem dreimal z u durchfahrenden 5000 Meter langen Rundkurs endet um circa 16.30 Uhr der Renntag. Letztendlich soll die Sperrung am Schlossplatz bis 23 Uhr aufgehoben worden sein.

Rund 2000 Helfer sind in der Region verplant. Aktuell sind zehn Kehrmaschinen im Einsatz, wo Strecken­ passagen nach Ernteeinsätzen gereinigt werden müssen.

Hotline: 02 51 - 492 52 54 oder 02 51 - 492 52 56 www.muensterland-giro.de ...