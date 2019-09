Wie berichtet, hatte ein Unbekannter am Nachmittag des 1. Juni (einem Samstag) einen benzinbetriebenen Motorroller in der Radstation Gronau in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Motorroller. Am Sonntagabend legte ein Unbekannter erneut am selben Motorroller Feuer und richtete Sachschaden an der Radstation in Höhe von etwa 5000 Euro an.

Beschreibung des Tatverdächtigen: circa 22 bis 27 Jahre alt, untersetzte Statur, schwarzes Haar, Vollbart. Er trug an beiden Tagen eine blaue Hose, eventuell Jeans, am Samstag trug er ein olivfarbenes T-Shirt (Aufschrift Nike), am Sonntag ein weißes T-Shirt, Schuhe: Sohle weiß. Hinweise an die Kriminalpolizei Gronau, ✆ 02562 9260.