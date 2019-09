Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag (27. September) gegen 20.30 Uhr den Edeka-Markt in Seppenrade überfallen. Wie die Kreispolizei Coesfeld auf Anfrage der WN mitteilte, bedrohte er die Kassiererin mit einer Waffe und verlangte, das Geld herauszugeben. Das habe er jedoch nicht bekommen und sich stattdessen Waren – vermutlich Zigaretten – genommen, so die Polizei. Anschließend sei er geflüchtet. Die Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall laufen noch. Nähere Angaben zum Täter und zur Waffe machte die Polizei zunächst nicht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamten der Wache in Lüdinghausen (✆ 0 25 91/79 30) zu melden.