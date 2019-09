„Ja, ich würde es wieder machen“

Stäbchen rein – Spender sein. „Das ist doch ne tolle Sache“, hab‘ ich mir gedacht. Ich bin kerngesund und kann anderen mit einer Stammzellenspende helfen“, erinnert sich Marvin Elsner, warum er sich vor vier Jahren nach einer Blutspende typisieren ließ.

Längst vergessen war die damalige Entscheidung, bis ihm Ende August ein Brief der Westdeutschen Spenderzentrale ins Haus flatterte: Ein Leukämiepatient benötigte dringend Stammzellen von Marvin, um überleben zu können. „Ich hatte die Typisierung zwar nicht mehr auf dem Schirm. Für mich stand sofort fest, dass ich spende“, erzählt der 25-Jährige. Dazu musste er nach Ratingen, weil dort mit Hilfe einer sogenannten Apheresemaschine Stammzellspenden direkt aus dem Blut entnommen werden können. Dank dieses Verfahrens ist keine Operation nötig.

„Nach der Voruntersuchung in Ratingen hat Marvin sich mit seiner Unterschrift fest verpflichtet. Denn die Chemo des Em­pfängers wird auf ein Minimum heruntergefahren. Er ist dann dringend auf die Spende angewiesen“, berichtete Renate Elsner, die ihren Sohn gemeinsam mit dessen Freundin Sophia Brandherm begleitet hat. „Wäre die Konzentration im Blut zu niedrig gewesen, hätte man die Stammzellen schließlich doch durch eine OP aus dem Knochenmark im Beckenkamm entnehmen müssen“, erklärt die Aschebergerin, die ebenso wie ihr Sohn, ihre Tochter Sarah und ihr Mann Carsten für Stammzellenspenden typisiert ist.

Schon vier Tage vor der Stammzellenentnahme begannen in Ascheberg die konkreten Vorbereitungen. „Ich habe mir in dieser Zeit insgesamt 17 Spritzen setzen müssen. Das Medikament fördert die Bildung weißer Blutkörperchen und reichert Stammzellen aus dem Knochenmark im Blut an“, weiß Marvin Elsner vom betreuenden Arzt. Als Nebenwirkung des Medikaments traten grippeähnliche Symptome auf: „Ich war ziemlich schlapp. Schönreden muss man das nicht, aber es gibt viel Schlimmeres“, sagt der 25-Jährige, der als Justizbeschäftigter am Amtsgericht Münster arbeitet.

Am Morgen des fünften Tages durfte er sich endlich von der Apheresemaschine in Ratingen für den guten Zweck „anzapfen“ lassen. „In meinen linken Arm wurde eine Kanüle gelegt, aus der das Blut über einen Schlauch in die Maschine floss. Dort wurde es zentrifugiert, um die Stammzellen zu sammeln. Über einen anderen Schlauch im rechten Arm lief das Blut wieder zurück“, beschreibt Marvin Elsner den technischen Vorgang, der ohne Komplikationen über vier Stunden lief. Ob er sich noch einmal dem Prozedere unterziehen würde ? „Ganz klar: Ja, ich würde es wieder machen“, antwortet der 25-Jährige spontan und mit dem Brustton der Überzeugung.

Nun hofft der Ascheberger, dass seine Stammzellen bei dem unbekannten Empfänger die gewünschte Wirkung zeigen. Es ist ein Mann „um die 50, der um die 85 Kilo wiegt“ – viel mehr wurde Elsner aus rechtlichen Gründen nicht mitgeteilt. Frühestens nach zwei Jahren bekommt er die Möglichkeit, den Mann kennenzulernen. Und dann wäre es eine höchst willkommene Überraschung, wenn wieder ein Brief der Westdeutschen Spenderzentrale den Elsners ins Haus flattert – für ein „erstes Date“ mit einem Menschen, dessen Leben durch die Stammzellenspende gerettet werden konnte.