Angeklagter nicht mehr in U-Haft

Was war geschehen? An den ersten beiden Verhandlungstagen war der Angeklagte aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erschienen. Am zweiten Verhandlungstag wurde er deshalb polizeilich vorgeführt. Als dann noch seine Lebensgefährtin, die Mutter des mutmaßlichen Opfers, ihn mit ihrer Aussage schwer belastete, ordnete der Richter die Untersuchungshaft an. Es bestehe Fluchtgefahr, der Angeklagte ist Niederländer.

Die Beweislage änderte sich offensichtlich während der Verhandlung am Mittwoch erheblich – allerdings weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Demnach, was dazu am Donnerstag während der Verhandlung besprochen wurde, hatte sich der Angeklagte am Mittwoch zu dem Vorwurf seiner Lebensgefährtin geäußert. Er hatte zugegeben, dass seine Lebensgefährtin ihn tatsächlich einmal onanierend im Bad angetroffen habe, während ihre Tochter sich ebenfalls im Bad befand. Der Angeklagte soll die Situation so geschildert haben: Als seine Lebensgefährtin die Hunde ausführte, sei er zum Onanieren ins Bad gegangen. Kurz vor dem Höhepunkt habe er dann überrascht festgestellt, dass die Tochter seiner Lebensgefährtin ins Bad gekommen war. Und im nächsten Augenblick sei auch seine Lebensgefährtin wieder nach Hause gekommen und habe die beschriebene Situation vorgefunden.

Außerdem muss eine Gutachterin, deren Gutachten die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers zunächst bestätigt hatte, in ihrer Aussage von diesem Gutachten wohl mehrfach Abstand genommen haben. Dadurch, so deutete es die Staatsanwältin an, muss die Aussagekraft des Gutachtens erheblich gemindert worden sein.

Dementsprechend erteilte das Gericht den Hinweis, dem Angeklagten drohe (nur noch) eine Verurteilung wegen der oben geschilderten Tat. Auch das Fazit der Staatsanwältin lautete: Für fünf der sechs angeklagten Taten gebe es keinen hinreichenden Tatverdacht mehr.

Auch ein ärztliches Gutachten stärkte die Position des Angeklagten. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sagte, bei dem Angeklagten gebe es keinerlei Hinweise auf Pädophilie, eine sexuelle Perversion oder eine Sex-Sucht. Auch ansonsten lägen keinerlei psychischen Auffälligkeiten vor.

Die Beweisaufnahme ist am Donnerstag abgeschlossen worden. Der Prozess wird am 11. Oktober (Freitag) fortgesetzt. Dann sollen die Plädoyers gehalten werden und höchstwahrscheinlich wird dann auch das Urteil gefällt.