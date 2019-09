Messerattacke auf dem Graf-Arnold-Platz: Berufung bringt kein neues Ergebnis

Am Mittwoch wurde der Vorfall, der sich auf dem Graf-Arnold-Platz ereignete, in zweiter Instanz vor der Fünften Strafkammer des Landgerichts Münster verhandelt: Mit einem Messer soll der Ochtruper seinem 31-jährigen Bekannten damals einen Stich in den Unterschenkel sowie eine Schnittwunde am Hals zugefügt haben.

Am Tattag gegen 7 Uhr morgens waren die beiden Männer auf dem Parkplatz in Streit geraten, nachdem sie die ganze Nacht mit dem Auto durch die Gegend gefahren waren und dabei Kokain konsumiert hatten. Was genau den Streit auslöste und wie er so weit eskalieren konnte, darüber machten der Angeklagte und der als Zeuge geladene Geschädigte, die zu jener Zeit zusammen wohnten, ganz unterschiedliche Angaben. Beide beschuldigten sich gegenseitig, zuerst nach der Tatwaffe, einem Jagdmesser mit einer rund elf Zentimeter langen Klinge, gegriffen zu haben. „Er griff zum Messer, das in der Mittelkonsole lag. Ich habe schnell gemerkt, dass er es ernst meint, dass er zustechen wird“, sagte der 31-Jährige in seiner Zeugenaussage. Als er versucht habe, aus dem Auto zu fliehen, habe ihn der Angeklagte zunächst in den Unterschenkel gestochen. Daraufhin sei er zum Eingang des noch geschlossenen Supermarkts geflüchtet, wo ihn der Angeklagte eingeholt habe.

Dort sei es zu weiteren Rangeleien gekommen, in deren Verlauf ihm die Schnittverletzungen am Hals zugefügt worden seien. „Ich hatte in dem Moment Todesangst – ich dachte, er ist bereit, mich zu töten.“

Nach dem Schnitt habe der 49-Jährige von ihm abgelassen und versucht, mit dem Auto zu flüchten. Als der 31-Jährige ihn daran hindern wollte, sei er von dem Flüchtenden angefahren worden.

„ Ich dachte, ich sterbe jetzt vielleicht und er kommt davon. Ich dachte, ich sterbe jetzt vielleicht und er kommt davon. “ Zeuge

Auf die Frage des Richters, warum er sich trotz seiner Verletzung auch noch in den Weg stellte, antwortete er: „Ich dachte, ich sterbe jetzt vielleicht und er kommt davon." Auch wenn nicht alle Details nachvollzogen werden konnten – die Aussagen der weiteren Zeugen, die an jenem Morgen mehr oder weniger vom Tathergang mitbekamen, deckten sich im Wesentlichen mit seinen Aussagen. Ganz im Gegenteil zu denen des Angeklagten, dessen Schilderung des Vorfalls mit keiner der Zeugenaussagen übereinstimmte.

Das sah sein Verteidiger ganz anders: Da niemand den Moment des Zustechens gesehen habe, könne die Aussage seines Mandanten nicht widerlegt werden – deshalb sei er von den Vorwürfen der gefährlichen Körperverletzung und der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung freizusprechen. Darüber hinaus unterstellte er dem Opfer ein großes Interesse daran, den 49-Jährigen hinter Gitter zu bringen. „Die weitere Verhandlung hat weitere Aufklärung gebracht“, meinte der Staatsanwalt, seine Einschätzung aus der ersten Instanz in der Berufungsverhandlung bestätigt zu sehen. „Ich habe keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen.“

Erst nach gut fünf Stunden Verhandlungsdauer verkündete der Richter das Urteil – und bestätigte den Beschluss des Amtsgerichts Rheine. Wobei er einschränkte: „Worum der Streit ging und wer ihn angefangen hat, lassen wir offen.“ Das sei für den weiteren Tathergang aber auch unerheblich. Die Zeugenaussagen stünden „deutlich näher im Einklang“ mit den Aussagen des Opfers als mit den Ausführungen des Angeklagten.

In das neue Urteil flossen zwei weitere Strafen der Amtsgerichte Gronau und Lingen mit ein, sodass der Angeklagte insgesamt dreieinhalb Jahre im Gefängnis bleiben muss.