Intensive Suche nach Vermisstem

Großeinsatz an Kottruper Seen

Warendorf -

An den Kottruper Seen in Neuwarendorf wird am Dienstagmittag eine Person vermisst. Um 14.14 Uhr wird die Feuerwehr hinzugerufen. Aktuell laufen umfangreiche Rettungsmaßnahmen. Taucher sind im Einsatz, ein Polizeihubschrauber mit Wärmbildkamera flog über den See. Ein Zeug soll beobachtet haben, wie jemand im Wasser untergegangen sei. Auch ein Sonarboot ist in die Suche einbezogen.