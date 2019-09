Badegast vermisst

Am Kottruper See in Neuwarendorf wird am Dienstagmittag eine Person vermisst. Um 14.14 Uhr wird die Feuerwehr hinzugerufen. Aktuell laufen umfangreiche Rettungsmaßnahmen. Taucher sind im Einsatz, ein Rettungshubschrauber mit Wärmbildkamera fliegt über den See. Nach ersten Informationen soll ein Gast des dortigen Campingplatzes beobachtet haben, wie eine Person im Wasser untergegangen sein soll. Drei Feuerwehrwehrtaucher suchen den See am Ufer ab. Von einem Boot aus wird ebenfalls nach der Person gesucht. Badegäste mussten den Uferbereich verlassen. Die Suche dauert an.