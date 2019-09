Trockenheit belastet Ernte-Bilanz

Sie sind auf das richtige Wetter für das Wachstum des Getreides angewiesen und vor allem auf Regen. Von der Ernte können ganze Existenzen landwirtschaftlicher Betriebe abhängen und deshalb ist der Blick auf die Bilanz dieses zweiten trockenen Jahres in Folge für die Bauern ein nicht unerheblicher Teil der wirtschaftlichen Bilanz des Jahres. Ortslandwirt Heinrich Stauvermann schaute auf Anfrage unserer Zeitung zurück – auch wenn die Maiskampagne noch im vollen Gange ist.

Begonnen hatte das Jahr für die Landwirte eher positiv. Zwar war von der Wintergerste wegen der Trockenheit des Vorjahres keine Rekordernte zu erwarten, doch lag sie im Mittel der Vorjahre. „Wir hatten da immerhin durchschnittliche Erträge“, erläutert Stauvermann. Mehr wäre drin gewesen, wenn es häufiger geregnet hätte. „Die Sandböden hier benötigen regelmäßigen Wassernachschub von oben“, weiß der Ortslandwirt.

Bereits beim Weizen, dem wichtigsten Getreide in Deutschland und nach der Gerste reif, hätten sich Mangelerscheinungen gezeigt. „Die Wasserversorgung zur vollen Reifung der Körner fehlte“, schaut Stauvermann zurück. Folge: der Weizen musste vielfach „notreif“ geerntete werden, und der Ertrag lag in etwa einem Drittel unter dem durchschnittlicher Jahre.

Besondere Schwierigkeiten hatte – wie auch schon im Vorjahr – der Mais. „Er hat unter der Trockenheit gelitten“, so Stauvermann. So seien die Pollen ausgerechnet in der Zeit der höchsten Temperaturen reif gewesen. „Die sind in der Gluthitze praktisch abgestorben, so dass oftmals keine Kolben bestäubt wurden.“ Vor allem die Schweinemäster, die den Mais dreschen lassen, um ihn dann zu verfüttern, hätten Schäden durch mangelnde oder gar nicht einsetzende Kolbenbildung. Doch auch beim Silomais, der als ganze Pflanze geerntet wird, seien keine Spitzenerträge zu erwarten, prognostizierte der Ortslandwirt.

Und er berichtet von Kollegen, die angesichts geringen Wachstums darüber nachdächten, die mickrigen Pflanzen unterzupflügen, um die Kosten für die Häckslermiete zu sparen. Stauvermann: „Der Energiegehalt solcher Pflanzen ist so gering, dass auch die Biogasanlagen nur minimale Preise zahlen.“

Wie schon in 2019 bereitete die Trockenheit auch den Milchviehhaltern Probleme. „Wir konnten nur zwei Schnitte auf dem Grünland einbringen“, erläutert der Landwirt, der selber Kühe hält. Das Raufutter fehle, und es sei schwierig, dieses aus anderen Regionen ins Münsterland zu bringen – anders als beim Futter etwa für die Schweine. Stauvermann hofft zumindest, dass ein dritter Schnitt in den kommenden Wochen noch möglich ist – aktuell sprießt das Gras wieder auf den Grünlandflächen, die im Sommer eher beige-braun waren.

Beobachtet hat der Ortslandwirt auch, dass das Grundwasser in diesem Jahr noch weiter abgesackt ist, als schon in 2018. Weidegras, das – ähnlich wie Rasen – auf Niederschläge angewiesen ist, habe auch keine Möglichkeit, das im Erdreich gespeicherte Nass anzuzapfen. Anders Beikräuter. „Die wurzeln tiefer und besetzen die Lücken, die die Trockenheit auf den Weiden verursacht“, beobachtet der Landwirt.

Im Vorjahr war der Staat in die Bresche gesprungen und hatte den Ernteausfall durch ein Notprogramm zumindest in Teilen ausgleichen wollen. „Nach Metelen ist meines Wissens nach aber kein Geld geflossen“, sagt Heinrich Stauvermann. Grund: Vor dem bürokratischen Aufwand hätten seine Berufskollegen zurück geschreckt. Ob die Ausgleichszahlungen in diesem Jahr nochmals aufgelegt würden, sei nicht absehbar.