Wie viel Lärm ist für Anwohner zumutbar?

Dass Feuerwehr-Gerätehäuser oft in der Nähe einer Bebauung errichtet werden, deren Schutz sie letztlich dienen, das war für Detlev Klein Altstedde, Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Münster, in der mündlichen Verhandlung vor dem zehnten Senat keine Frage.

Aber wie viel Lärm ist Anwohnern – vor allem nachts – überhaupt zuzumuten? Das war eine der, wenn nicht sogar die entscheidende Frage, mit denen sich der zehnte Senat in der Verhandlung zu beschäftigen hatte.

Verwaltungsgericht hatte Baugenehmigung gekippt

Denn nachdem vor gut zweieinhalb Jahren das Verwaltungsgericht Münster die vom Kreis Warendorf erteilte Baugenehmigung für den sogenannten Satellitenstandort gekippt hatte, waren Kreis und Stadt Telgte in die Berufung gegangen. Mehr als zwei Stunden lang wurden am Montag in Gerichtssaal Argumente ausgetauscht und Gutachtenergebnisse analysiert. Am Ende gab es aber (noch) kein Urteil. Das wird den Verfahrensbeteiligten in der nächsten Zeit zugestellt. Denn, auch daran ließ Detlev Klein Altstedde keinen Zweifel: „Es besteht noch einiger Beratungsbedarf.“

„ Es besteht noch einiger Beratungsbedarf. Es besteht noch einiger Beratungsbedarf. “ Detlev Klein Altstedde

Möglicherweise könnte das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes anders ausfallen als das des Verwaltungsgerichtes. Denn am Montag gaben die Richter dem Kreis Warendorf und der Stadt während einer Sitzungsunterbrechung Gelegenheit, einen Passus in der seinerzeit erteilten Baugenehmigung zu konkretisieren. Darin geht es – vereinfacht ausgedrückt – um die im Detail festgeschriebene Nutzung des Satellitenstandortes, der lediglich zwei Fahrzeuge und Sozialräume umfassen soll.

Denn auf Nachfrage des Gerichtes betonten sowohl Stadtbrandmeister Alfons Huesmann als auch die Vertreter des Kreises mehrfach, dass von diesem Standort lediglich relevantere Einsätze gefahren würden. Etwa das Aufnehmen einer Ölspur oder die Brandwache bei einem Osterfeuer würden vom Hauptstandort an der Alverskirchener Straße übernommen. In dem zusätzlichen Passus, der dem Gericht vorgeschlagen wurde, war deshalb von „ausschließlich schutzzielrelevanten Einsätzen, etwa bei Gefahr für Menschenleben oder hohen Sachwerten“, die Rede.

„ Der Standort dient ausschließlich schutzzielrelevanten Einsätzen. Der Standort dient ausschließlich schutzzielrelevanten Einsätzen. “ Stadtbrandmeister Alfons Huesmann

Als Knackpunkt in der Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht kristallisierten sich – das war seinerzeit auch beim Verwaltungsgericht so – die nächtlichen Einsätze heraus. Denn während der Nachzeiten gelten andere maximale Lärmwerte. Die Vertreter der Stadt und des Kreises betonten gegenüber dem zehnten Senat, dass bereits verschiedene Maßnahmen geplant seien, um die Lärmimmissionen zu reduzieren. Dazu zählt beispielsweise eine Ampel, um den Fahrzeugen eine ungehinderte Ausfahrt ohne Martinshorn zu ermöglichen, Schalldämpfer für die Luftdruckbremsen der Fahrzeuge sowie die Tatsache, dass die schweren Fahrzeuge nach einem Einsatz nur vorwärts in die Garage eingeparkt werden dürfen, um keinen zusätzlichen Lärm durch nächtliches Rangieren zu verursachen.

Andere Ausfahrt kein Thema

Dr. Andre Unland von der Kanzlei Baumeister, er vertrat die drei klagenden Anlieger, hob in seiner Argumentation auch auf nächtliche Kurzeinsätze ab, bei denen die Anwohner innerhalb einer Stunden erst durch das Aus- und anschließend durch das Einrücken doppelt belastet seien. Unter anderem das sei nicht zumutbar. Zudem monierte er die mangelhafte Suche nach Alternativstandorten.

Die vom Gericht in der mündlichen Verhandlung aufgeworfene Frage, ob die Ausfahrt statt auf die Ostbeverner Straße nicht auch auf die Einener Straße erfolgen könne, verneinten die Vertreter des Kreises und der Stadt. Das sei zum einen wegen der Wendekreise der schweren Fahrzeuge zum anderen aber auch wegen der schwierigen Einsehbarkeit dieser Straße keine Alternative.