Ein Brand an der Schulze-Bremer-Straße hat am frühen Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz. Das Feuer ist im Keller eines Hochhauskomplexes ausgebrochen. Die Alarmierung erfolgte laut Leitstelle um 0.45 Uhr. Zwei hohe Mehrfamilienhäuser mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Das DRK richtete Notunterkünfte ein und kümmert sich um die Bewohner. Zusammen mit dem Ordnungsamt der Gemeinde wurde eine Betreuungsstation, unter anderem in einem großen Zelt, aufgebaut. Etwa 70 Personen wurden darin aufgenommen, so Angaben der Polizei.

Großeinsatz: Feuer im Hochhaus in Senden 1/5 Unter Atemschutz rückten die Wehrleute gegen den Brand vor. Foto: Feuerwehr

Mehrere Löschzüge, Rettungsdienst, DRK und Ordnungs waren die Nacht über und bis in den Vormittag an der Schulze-Bremer-Straße in Senden im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Nicht nur die Menschenrettung und Brandbekämpfung forderte die Kräfte, es wurde auch eine Betreuungsstation für die evakuierten Bewohner eingerichtet. Foto: Feuerwehr

Der Einsatz dauert bis weit in den Sonntag an. Foto: di

Die drei Löschzüge Senden rückten, mit Unterstützung der Kameraden aus Lüdinghausen, zur Schulze-Bremer-Straße aus. Foto: di

Die Löschzüge Senden, Ottmarsbocholt, Bösensell und die Kameraden aus Lüdinghausen waren im Einsatz, der noch andauert, lauten erste Angaben von Manfred Overbeck, Leiter der Feuerwehr Senden. Er bestätigt den WN, dass einzelne Bewohner auch rettungsdienstlich behandelt werden mussten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um drei Bewohner, die aufgrund von Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden mussten.

Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor; in dem Gebäudekomplex war die Feuerwehr bereits wiederholt im Einsatz.