Azubis kämpfen gegen das Imageproblem

Lagebesprechung im Aufenthaltsraum der Firma Bonkhoff. Dieter Werges, der Erste Geselle, hat das getan, was er immer macht, wenn er um kurz nach 7 Uhr den Raum betritt – das Licht und die Kaffeemaschine einschalten. Eine Viertelstunde später weiß jeder, wo er an diesem Tag arbeiten wird. Das gilt natürlich auch für die Azubis.

Elham Xhaferi wird ebenso wie sein Cousin Armend in der Wurstküche sein. Felix Albert verschlägt es in die Verpackung. Einige Hundert Exemplare steriler Beutel erwarten ihn dort. Die beiden Galloway-Rinder aus einer Hausschlachtung müssen verarbeitet und eingepackt werden. Gelassene, zugleich konzentrierte Routine in den Arbeitsräumen der Ascheberger Fleischerei.

Vier Lehrlinge parallel

Die Firma Bonkhoff besteht in der vierten Generation und hat noch nie vergeblich nach einem Auszubildenden gesucht. Vor ein paar Wochen haben sogar vier Lehrlinge parallel nebeneinander gearbeitet. Der Älteste von ihnen hat seine Prüfung gerade bestanden – als einer der Besten, der nun auf Landesebene zeigen muss, dass er gekonnt Fleisch zerlegen und Wurstsorten kreieren kann. Szenen eines Ausbildungsbetriebes, von denen die Betreiber vieler anderer Fleischereien nur träumen können.

Wie viele Stellen derzeit unbesetzt sind, ist nicht bekannt. Betriebe sind nicht verpflichtet, frei gebliebene Stellen zu melden. Trotzdem braucht niemand ein Orakel, um behaupten zu dürfen, dass die Zahl erheblich ist. Die Lebensmittelbranche ist besonders betroffen. Abends in Restaurants zu kochen, noch vor Sonnenaufgang Brot zu backen oder Tiere zu schlachten und Fleisch zu verarbeiten – all das gilt als nicht gerade verlockende Lebensperspektive. Viele Handwerksmeister sind tief besorgt. Was soll aus ihren Betrieben werden, wenn kaum mehr einer darin arbeiten will?

Das Tier selbst aussuchen

Bonkhoff hingegen expandiert. 28 Mitarbeiter beschäftigt die Fleischerei mit angegliedertem Biohof – Aushilfen inklusive. Geschäftsführer Theodor Bonkhoff (57), sein Sohn Klaus (25) und fast täglich auch sein 82-jähriger Vater verarbeiten ihr Fleisch zum überwiegenden Teil für Kunden muslimischen Glaubens. Ihr Einzugsgebiet ist groß und bezieht auch das benachbarte Ausland mit ein. Regelmäßig kommen beispielsweise Stammkunden aus Frankreich, um ein Tier auszusuchen, das für sie geschlachtet und zerlegt werden soll.

„Muslimische Bürger sind an der Qualität ihrer Nahrung sehr interessiert“, erzählt Ute Bonkhoff, die Schwester des Geschäftsführers und Leiterin des Büros. „Sind die Klauen gepflegt? Macht das Fell einen gesunden und guten Eindruck? Das sind Dinge, die vor der Entscheidung für ein Tier geklärt werden.“ Seit einigen Jahren ist der Betrieb als Biohof zertifiziert – bei den Kunden kommt das gut an. Bei den Mitarbeitern auch.

Armend Xhaferi füllt gerade Hackfleisch in Sterildärme und spricht über seine Ausbildung. „Die ist super“, sagt der 16-Jährige. „Wenn wir Fragen haben, werden die gleich beantwortet. Man hilft uns.“

Sollte das nicht selbstverständlich sein? Berater empfehlen den Inhabern von Handwerksbetrieben immer wieder, sich gut und wertschätzend um ihre Auszubildenden zu kümmern und sie nicht so zu behandeln, als befänden sie sich in der Hierarchie im Nirgendwo der Bedeutungslosigkeit. „Sie müssen wohlwollend aufgenommen werden. Man muss sie ernst nehmen“, sagt Siegfried Wochnik von der Handwerkskammer in Münster. Betriebe täten gut daran, an Schulen heranzutreten und attraktive Praktika anzubieten, bei denen sich die Schüler nicht einfach nur die Beine in den Bauch stehen. „Berufe wie die des Fleischers haben ein Imageproblem.“ Wer an Fleischer denkt, verbindet mit diesem Beruf Blut, kaltes Fleisch und scharfe Messer. „Wenn man gleichzeitig sieht, welcher Hype aus dem Grillen gemacht wird, gibt es da noch viel Potenzial“, findet Wochnik. „Der Fleischer sollte zeigen, wie kreativ sein Beruf ist.“

Das dürfte allerdings ein schweres Stück Arbeit werden. Wenn Felix Albert auf Partys gefragt wird, was er beruflich macht, erlebt er manchmal Szenen, auf die er bestens verzichten könnte. „Mädchen fragen immer, ob ich auch mit Pferdefleisch arbeite.“ Täte er es, wäre das Gespräch sofort beendet. „Es gibt andere Leute, die mir das hoch anrechnen, und wieder andere, die sich umdrehen und weggehen.“ Mit Fleisch haben viele Menschen offenbar große Probleme. Die meisten essen es, doch vom Schlachten wollen sie nichts wissen. Felix Albert zuckt mit den Schultern. Er bleibt dabei: Der Beruf des Fleischers ist vielfältig und für ihn deshalb attraktiv.

Ute Bonkhoff sitzt neben den Azubis und hört ihnen zu. Sie koordiniert einen wesentlichen Teil der Ausbildung. Wenn jemand Hilfe benötigt, organisiert sie professionelle Nachhilfe. Sie steht im Kontakt mit den Berufsschulen, die ihre Azubis besuchen, und unterstützt die jungen Männer bei formellen Kontakten mit Behörden und Versicherungen. Wer will, kann ihr regelmäßig seine Berichtshefte zeigen. „Man muss sich kümmern, für die Auszubildenden da sein“, findet sie. Vor ein paar Wochen ist das ganze Team über die Ascheberger Kirmes gestreift. Swing Golfen steht demnächst auf dem Programm. „Die Arbeit ist hier sehr familiär“, findet Felix Albert. Sicher auch ein wesentlicher Pluspunkt.