Die gute Nachricht vorab: Wie die Regionalniederlassung Münsterland des Landesbetriebes Straßen NRW mitteilt, sollen die Arbeiten zur Sanierung der Straße bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden. Bis zur Gronauer Straße (kurz hinter dem Abzweig zum Kloster Bardel) sind Straße und dann auch der kombinierte Geh- und Radweg befahrbar.

Der Wermutstropfen: Die großräumige Umleitung (Gronau-Ochtrup-Bad Bentheim-Gildehaus) bleibt weiter bestehen, weil auf niedersächsischer Seite die Bauarbeiten an der L 42 (Verlängerung der L 572) noch nicht fertig sind. „Deshalb muss die Umleitung für die Kollegen in Niedersachsen noch aufrechterhalten werden – bis voraussichtlich Mitte Oktober“, heißt es in der Mitteilung von Straßen NRW.

Auf der NRW-Seite wird die 1,9 Kilometer lange Strecke der Landesstraße zwischen der Ortsausfahrt Gronau und der Landesgrenze zu Niedersachsen seit Anfang Juli saniert. Außerdem wurde auf der gesamten Strecke der kombinierte Geh-/Radweg erneuert. „Diese Arbeiten laufen aktuell noch. Sobald sie zum Ende der Woche beendet sind, kann der Geh-/Radweg wieder genutzt werden und die Radwegumleitung einschließlich der Fußgängerampel an der Kreuzung Heerweg/Schöttelkotter Damm wird aufgenommen.“ Damit sind dann ab kommender Woche alle Sperrungen im Zuge der L 572 (bis zum Kloster Bardel) aufgehoben.

Nach Ende der Bauarbeiten auf der niedersächsischen L 42 wird es dann noch Sperrungen geben, wenn die Ampelkreuzung (L 42/Hengeloer Straße) saniert wird.