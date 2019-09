Die vier jungen Mitfahrer im Alter von 21 und 22 Jahren saßen mit einer Musikanlage auf den Polstermöbeln in dem Anhänger eines Autos, das am Sonntag auf einer Wiese in der Bauerschaft Ahlintel herumfuhr. In einer Kurve stürzte dieser nach Polizeiangaben vom Montag dann um. Die Männer fielen hin und kamen in ein Krankenhaus. Sie klagten einem Polizeisprecher des Kreises Steinfurt zufolge über Kopf- und Rückenschmerzen und Schwindel.

Der 25-jährige Fahrer blieb unverletzt und musste seinen Führerschein abgeben. Dabei wurde klar, dass er das Gespann gar nicht hätte fahren dürfen. Da Zeugen ihn damit auch auf der öffentlichen Straße sahen, muss er sich dafür in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten. „Diese Nummer ist völlig danebengegangen”, sagte der Polizeisprecher. Alle sollen vorher Alkohol getrunken haben.