Ein 61-jähriger Mann aus Ahlen befuhr mit seinem Kraftrad die Ostbredenstraße in Fahrtrichtung Emanuel- von-Kettler-Straße. Eine 37-jährige Ahlenerin fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Pkw auf der Ostbredenstraße in Fahrtrichtung Hansaplatz. In Höhe eines Verbrauchermarktes beabsichtigte sie, auf den dortigen Parkplatz einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar das entgegenkommende Kraftrad, so die Polizei.

Der Fahrer des Kraftrades versuchte noch, durch eine Bremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, dies misslang jedoch. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der Sozius des Kraftrades, in diesem Fall eine 65-Jährige Frau, leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.