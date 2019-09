Grand Summer Slam: Die Donots rufen – Ibbenbüren rockt

Grand Summer Slam an der Scheune: Die Donots hatten gerufen, und 2500 Fans waren gekommen. Um zu rocken. Die Scheune, und am besten gleich Ibbenbüren an sich. Was nahezu vortrefflich gelang. Natürlich. Punk, Party und Positionen – denn der Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit fand ebenfalls seinen Raum.

Dass es für Ibbenbüren und die Scheune ein Festival der Extraklasse wurde, daran hatten die Lokalmatadoren naturgemäß großen Anteil. Auch deshalb, weil sich die Band um Frontmann Ingo Knollmann in überragender Spiellaune präsentierte. Sänger und Musiker waren binnen Zehntelsekunden von Null auf Hundert, nachdem angesagt von Moderator und Entertainer Alexander Duszat – besser bekannt als Elton – der Vorhang fiel. Er gab später beim fanseitig vehement eingeforderten Twisted-Sister-Cover „We’re not gonna take it“ noch den Tambourine-Man und später einen veritablen Crowdsurfer. Ebenfalls am Start: Vom Ritchie von den Toten Hosen, der sich für einen Song hinters Schlagzeug setzte.

Feinfühliger Kontrapunkt im Vorprogramm

„Wake the dogs“, „Stop the clocks“ „So long“ – die Donots boten einen druckvollen Überblick über ihr musikalisches Gesamtwerk aus 25 Jahren. Und gerne volles Brett. Manchmal aber auch mit ein bisschen ruhigeren Tönen wie der „Time after Time“-Passage (Cindy Lauper) bei „Whatever happened to the eighties“. Ingo Knollmann fand dabei immer wieder den Weg ins Publikum, das ihn, beispielsweise bei „Kaputt“ ebenso ekstatisch aufnahm, wie es dabei tanzte, sobald sich eine Möglichkeit bot.

Und dann waren da ja noch die streng geheimgehaltenen „Surprise Acts“. Wie die Oberhausener Ska-Punk-Band „Sondaschule“, die unter den Besuchern immer wieder Pogo-Happenings provozierten. Erfolgreich übrigens. Die Mannen um Sänger Costa Cannabis waren der perfekte Anheizer für die Gastgeber. „Dumm, aber glücklich“ – der Reißer.

Grand Summer Slam in Ibbenbüren 1/17 Foto: Henning Meyer-Veer

Zuvor hatte Tomte-Gründer Thees Uhlmann, per Zug aus Berlin angereist, einen feinfühligen musikalischen Kontrapunkt gesetzt. Solo, nur mit Gitarre und Rotwein bewaffnet, sang der Mann aus Hemmoor hingebungsvoll über die großen Dramen (Fußball) und die drängenden Sorgen (Rechtsextremismus) der Republik, sorgte aber immer wieder auch für humorige Einsprengsel. Ganz stark. Von seinem am Freitag erscheinenden Album „Junkies und Scientologen“ präsentierte er als Premiere den Song „Danke für die Angst“, eine liebevolle Hommage an Stephen King.

Zuvor hatten die Band „Montreal“ und die Lokalmatadoren aus Ibbenbüren und Osnabrück „Sounds and Colours“ schon den Boden für eine Party der Extraklasse bereitet, die weder musikalisch noch atmosphärisch auch nur den kleinsten Wunsch offenließ. Das Team um Scheune-Chef Steffen Ruwe hatte – das muss man einfach zugeben – ganze Arbeit geleistet.

"Ein magischer Abend"

Die Donots vergaßen an diesem Abend daher auch nicht, einen Dank zu adressieren. Eben an diese vielen Ehrenamtlichen der Scheune, die geholfen haben, dieses Festival auf die Beine zu stellen. Von der Scheune gab es den Eingangsschlüssel zum Jugendkulturzentrum – auf Lebenszeit. Was die Band sichtlich freute, schließlich wüsste man ja, wo dort die Biervorräte stünden. Oder wie Leadsänger Ingo Knollmann grinsend formulierte: „Das geht schief...“

Scheune-Chef Steffen Ruwe war am Sonntagmorgen noch ganz begeistert von dem Event: „Das war ein magischer Abend“, sagte er. Und die Forderung nach Wiederholung? „Die Wege sind in jedem Falle bereitet“, so Ruwe. „Wir wären sofort dabei.“ Man müsse sich jetzt aber erstmal in Ruhe hinsetzen, um zu gucken, was in Zukunft möglich sei. Ein dickes Dankeschön richtete er aber an die Anlieger der Scheune. „Die haben mit angepackt, wo es nur ging. Alle sind zusammengerückt.“