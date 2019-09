Nach Polizeiangaben von Sonntag hatte der Fahrer sein Motorrad beschleunigt, um eine Fahrzeugschlange zu überholen. Zeitgleich bog der vorausfahrende Traktor nach links ab. Das Motorrad und der Trecker eines 50-Jährigen stießen zusammen.

Der 65-Jährige starb am Samstagnachmittag noch am Unfallort an seinen Verletzungen.