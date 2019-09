Ein Genuss für die Ohren

Einen wahren Genuss für die Ohren bot am Freitagabend die Nacht der offenen Kirchen. Unzählige Gäste waren gekommen, um in vier verschiedenen Kirchen 14 unterschiedliche Künstler und Gruppen zu hören. Dabei ging es vor allem um eines: Gute Musik in besinnlicher Atmosphäre!

Hunderte Akteure und Musiker zauberten den Gästen in der St.-Agatha-Kirche in Alverskirchen, der evangelischen Johannes-Kirche, der St.-Magnus-Kirche und in der Marienkapelle in Everswinkel so manches Lächeln ins Gesicht. Das Repertoire war so unterschiedlich wie die Künstler selbst. So überzeugten etwa „Voices Unlimited“ und „Living Gospel“ durch schwungvollen Gospel. Zum Rhythmus klatschten die Chormitglieder in die Hände und bewegten ihre Körper während der jeweils 30-minütigen Auftritte passend zum Takt.

Beim Liturgischen Tanz in der St.-Magnus-Kirche stand neben der Musik besonders die Bewegung im Mittelpunkt. Anders als bei anderen Auftritten des Abends, wurden die Gäste dazu eingeladen, sich selbst aktiv einzubringen und durch den Tanz etwa Körper und Geist in Einklang zu bringen und sich von Sorgen und Ängsten zu befreien.

Ruhig und besinnlich ging es derweil in der Marienkapelle zu. Giulia Wierbrügge zupfte sanfte Lieder wie „River flows in you“ auf ihrer Harfe. Ihr Repertoire reichte von ruhigem Pop bis zu klassischen Elementen.

Liedermacher Werner Letz aus Westkirchen präsentierte den neugierigen Zuhörern seine selbst geschriebenen Lieder. „Das, was mir durch den Kopf geht, verpacke ich gerne in Musik“, sagte er seinem Publikum und sang mit kräftiger, aber gefühlvoller Stimme sein Lied „Was mir wesentlich erscheint“. Dabei begleitete er sich auch bei den folgenden Liedern selbst auf der Gitarre.

Ebenfalls eine Gitarre im Gepäck hatte Ingrid Keppeler. Sie lud die Anwesenden etwa in der Johanneskirche dazu ein, mit ihr gemeinsam geistliche Taizé-Lieder zu singen. Singer-Songwriter Achim Reichert war eigens für die Nacht der offenen Kirchen aus Liesborn angereist. Er stellte sein Talent in der Johanneskirche unter Beweis.

Während der Chor „Harmonie“ in der St.-Agatha-Kirche von dem Publikum für seine beeindruckende Stimmgewalt gefeiert wurde, bestach Zenawi Daniel mit eher ruhiger eritreischer Musik. In seiner Muttersprache überzeugte er das Publikum unter anderem in der stilvoll illuminierten St.-Magnus-Kirche.

Geistliche Musik boten zeitgleich die Herren der Choralschola St. Magnus in der Marienkapelle dar. Die Darbietung lateinischer Gesänge und deutscher Psalme beeindruckte die Zuhörer. Ebenso gottesfürchtig waren die ausgewählten Lieder des Kirchenchors Johannes und des Pfarrcäcilienchors St. Magnus. Beide Chöre erhielten für ihre Auftritte verdienten Applaus.

Etwas poppiger, aber nicht weniger sinnlich und berührend ging es bei den beiden jungen Frauen von „Two Alike“ zu. Kerstin Arnemann und Maren Stockmann überzeugten ihr Publikum unter anderem mit „Man in the mirror“ nach Michael Jackson. Für ihre Auftritte erhielten die beiden identisch gekleideten Frauen stehende Ovationen und laute Zugabe-Rufe.

Die Band „Sky Pilot“ aus Hamm stand ihnen in nichts nach. Mit selbst komponierten Songs eroberte die Akustikband die Herzen der Zuhörer. Gesang, Oboe und Orgel in einem harmonischen Zusammenspiel bot der Gastgeber des Abends – Thomas Kraß. Er komplettierte ein Trio mit Oboistin Svenja Beumers und Sängerin Claudia Lawong.

Während des gesamten Abends gab es die Möglichkeit, die Friedhofskapelle zum stillen Gebet aufzusuchen.

Zum Abschluss der Nacht der offenen Kirchen gab es dort einen Segen für die Nacht – natürlich mit musikalischer Begleitung.