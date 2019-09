Eigentlich eine Binsenweisheit im digitalen Zeitalter: Auch die Polizei nutzt frei zugängliche Informationen im Internet für ihre Arbeit. Sie will das Netz allerdings künftig stärker und schneller anzapfen – am besten so schnell, dass die Beamten sie bereits nutzen können, wenn sie am Einsatzort eintreffen.

Dafür muss es Spezialisten geben, die im Hintergrund aktiv sind. Die auf Online-Recherche spezialisiert sind, die entsprechenden Tools beherrschen und Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können. Gefragt sind Informationsbeschaffer, die in Echtzeit arbeiten. Während die „Intel-Officer“ im Netz stöbern, fahren die Kollegen zum Einsatz.

Vermisstenfälle, Suizidankündigungen oder häusliche Gewalt

Die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol) hat jetzt eine Studie vorgelegt, die diese Internetrecherche beschreibt und bewertet. Das Ergebnis ist nach Angaben von Franziska Ludewig, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin der DHPol, „eindeutig“. Die Internetrecherche sei überwiegend als hilfreich empfunden worden, sagte sie bei der Abschlussveranstaltung eines Forschungsprojekt, an der eine Vielzahl hochrangiger Polizeiführer teilnahmen. Eröffnet hatte die Veranstaltung der Staatssekretär im NRW-Innenministerium, Jürgen Mathies.

Die Einsätze würden für die Polizisten sicherer, erläuterte die Wissenschaftlerin die Rückmeldungen aus dem Alltagsgeschehen in den drei Pilot-Leitstellen München, Dortmund und Osnabrück. Bei Vermisstenfällen, Suizidankündigungen oder häuslicher Gewalt hätten die Polizisten die Netzrecherche als hilfreich empfunden.

Niedersachsen bereits mit drei Intel-Officern

Allerdings müssten auch die Rahmenbedingungen auf den Polizeileitstellen stimmen, forderte sie. Die Aufgaben des „Intel-Officers“ dürfen keineswegs gekoppelt sein mit der Aufnahme von Notrufen in der Leitstelle. Wenn durch die Recherche andere Aufgaben auf der Leitstelle vernachlässigt würden, werde die Akzeptanz schnell zu einem Problem. „Die Zuständigkeiten müssen klar geregelt sein“, sagte Ludewig.

Das Land Niedersachsen hat bereits drei Leitstellen mit den „Intel-Officern“ ausgestattet, die rund um die Uhr an allen Tagen der Woche am Start sind. Künftig soll die Ausstattung flächendeckend sein. Auch Bayern und Nordrhein-Westfalen zeigten sich von den Forschungsergebnissen beeindruckt. Klaus Stüllenberg will mit der Stüllenberg-Stiftung das Vorhaben weiterhin unterstützen. Er hob zudem die anwendungsorientierte Forschung hervor, die an der Hochschule in Hiltrup geleistet werde.