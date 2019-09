Zwei mögliche Stammzellenspender für Lotta wurden gefunden

Sechsjährige ist an Lymphknotenkrebs erkrankt

Hopsten/Münster -

Es war eine wunderbare Nachricht für die kleine Lotta aus Schale und ihre Familie: Für das sechsjährige Mädchen, das an Lymphknotenkrebs erkrankt ist, sind zwei mögliche Stammzellenspender gefunden worden. Das teilten die Ärzte der Familie am Montag in der Uni-Klinik Münster mit, wo Lotta regelmäßig ihre Chemotherapie erhält.