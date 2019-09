„Die 90er live“

„Die 90er – das heißt 20 Jahr her und 40 Kilo mehr.“ Auch Boygroup-Sänger wie Bastiaan Ragas werden älter – aber viele Fans sind mit ihnen zusammen reifer geworden und feierten am Samstag die Hits der 90er-Jahre. Kaum ein Hit des Jahrzehnts, der nicht aus den Boxen der Open-Air-Bühne über den Platz vor der Bürgerhalle waberte und die rund 5000 Besucher in Partystimmung versetzte.

Oli.P macht den Wellenbrecher

Den Job des Wellenbrechers hatte Oli.P übernommen (siehe weiterer Bericht). Und danach ging es acht Stunden lang non-stop weiter. Allerdings nicht ohne einen Wermutstopfen. Moderator Mola Adebisi, in den 90ern durch Viva-TV bekannt geworden, und sein Sidekick DJ Christian Schnell hatten noch nicht ihren zweiten Unterhaltungsblock abgeschlossen, da öffnete der Himmel seine Schleusen. Die beiden Rapper und die Sängerin von Fun Factory trotzen dem Regen ebenso wie das Publikum, das Schirme aufspannte und Festival-Ponchos überzog, die am Einlass vorausahnend schon angeboten wurden.

Und die Party auf und vor der Bühne ging weiter. Als dann als nächster Act Snap! von der Bühne lautstark sein „I got the Power“ skandierte, war damit wohl auch die Beeinflussung des Wetters gemeint, denn die Sonne kam wieder zum Vorschein.

Nach 20 und mehr Jahren haben sich die Zusammensetzungen einiger Bands verändert. Von Mr. President ist heute noch Sänger LayZee aus der Originalbesetzung dabei und zog das feierwütige Publikum sofort mit „Coco Jambo“ auf seine Seite. Musikalisch geprägt waren die 90er-Jahre vom sogenannten Euro-Dance. Und ein Vertreter der Zunft sind Masterboy. Das Trio Enrico Zabler, Jürgen „Klubbingman“ Schleh und Beatrix Delgado – allesamt in den 50ern angekommen – zeigte, dass auch im fortgeschrittenen Alter die Partymaschine rund laufen kann. Sie hatten mit „Are you ready (We love the 90s)“ die passende Hymne zum Festival im Gepäck und kündigten für das kommende Jahr neue eigene Lieder an.

Cover-Songs ergänzen die Repertoires

Dahingegen war das Repertoire von Kate Ryan nicht ganz so groß. Der größte Hit der Belgierin „Désenchantée“ durfte natürlich nicht fehlen. Dazu gab es bei den weiteren Songs, wie auch bei anderen Künstlern des Tages, auch Cover-Songs anderer Stars, die an diesem Tag nicht auf dem Festival-Line-Up standen. Auch die Pausen zwischen den Live-Auftritten wurden musikalisch so aufgefüllt, dass die Stimmungskurve eigentlich nicht abflachen konnte.

Richtig hoch her ging es, als das Duo 2 Unlimited mit seinen beiden Tänzerinnen die Bühne enterte. Der erste Hit „Get ready for this“ war dabei auch Aufforderung an das Publikum, das richtig mitging. Die Gruppe aus den Niederlanden nutzte, wie auch manch anderer Stargast, die Chance, die bekannten Songs in überarbeiteter Form zu präsentieren.

Nicht anders agierten Culture Beat, wobei das Duo von zwei Tänzern begleitet wurde. In neuer Besetzung trat auch Caught in the Act nach dem Ausscheiden von Eloy de Jong als letzte Gruppe des Abends auf, die auch nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen durfte.