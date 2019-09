Jamie Cullum, das wilde Spielkind des Jazz, zählt – obwohl erst gerade 40 geworden – zu den erfolgreichsten britischen Jazzmusikern. Der Jazzpianist gilt als einer der unkonventionellsten, aber auch provozierendsten zeitgenössischen Musiker. Zuhause im Jazz, aufgewachsen mit Rock, Pop und Hip-Hop, bringt er einerseits den klassischen Jazzpuristen auf die bekannte Palme, weil er sich ungehemmt in den verschiedensten Genres bewegt, gewinnt andererseits genau dadurch aber auch ein neues und begeistertes Publikum.

Dieses wechselnde Crossover aus Jazz, Rock und Pop gefällt nicht jedem; ihn und sein Publikum stört das überhaupt nicht. Die stetige Neugier und seine ungehemmte Begeisterung führen dazu, dass es bei Cullum-Konzerten kein Halten mehr gibt. Sein Enthusiasmus ist ansteckend. Dieser „Springinsfeld“ ist einfach mitreißend, ob am oder auf dem Flügel; er traktiert die Tasten und springt zwischen Klavierhocker und Bühnenrand hin und her. Dass er bei all dem noch ein hervorragender Arrangeur und Sänger ist, rundet das Gesamtbild dieses großartigen Künstlers ab.

Jamie Cullum versetzt sein Publikum immer wieder in ungläubiges Staunen. Darüber freut sich vor allem die Kulturbüro Gronau GmbH, der es gelungen ist, diesen internationalen Star nun endlich auch beim Jazzfest Gronau aufbieten zu dürfen.

Das weitere Programm des 32. Jazzfestes Gronau wird am 21. November vorgestellt.