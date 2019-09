Witziger Hinweis und ernste Mahnung

Der Bauernverband rief einen Strohballen-Wettbewerb ins Leben und sprach dazu alle Landjugend-Gruppen im Kreis an. Der Sinn dahinter: auf den Tag der Landwirtschaft, der am Sonntag, 15. September, an der Surenburg in Riesenbeck veranstaltet wird, hinzuweisen. „Daran wollten wir uns gerne beteiligen“, sagt der Vorsitzende Matthias Ehmann.

Die Idee, einen verunfallten Radfahrer mit und im Stroh darzustellen, verbanden die Mitglieder der Landjugend noch mit einem gut gemeinten Tipp: Denn die rund 20 Aktiven, die am Aufbau beteiligt waren, weisen damit auch auf den Trecker-Treck am Samstag, 7. September, hin, der ab 11 Uhr auf der Fläche am Ostbeverner Damm 5 stattfinden wird. „Wir wollen nicht, dass anschließend jemand betrunken mit dem Rad nach Hause fährt“, sagt Matthias Ehmann. „Es soll ein kleiner Denkanstoß sein, sich im Zweifel besser abholen zu lassen.“