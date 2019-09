„Wir haben mit allen Grundschulkindern in Sassenberg gewettet, dass sie es nicht schaffen, so viele Bücher zu lesen, dass der Stapel bei uns in der Bücherei bis unter die Decke reicht“, erklärt Pohl den Hintergrund der Aktion, mit der das Team den heimischen Leseratten die Sommerferien noch spannender gestaltet hat.

32 Kinder haben die Wette angenommen und sich in die Leseliste eingetragen. „Vorsicht Buch“ steht auf dem gelbschwarzen Absperrband, mit dem der wachsende Stapel gelesener Bücher in den vergangenen Wochen an einer Säule des Büchereiraums markiert wurde. Anfangs ging das recht langsam, erzählen die Büchereimitarbeiterinnen. War das Ziel zu hoch gesteckt? Nach drei Wochen Leihfrist und dem Ende der ersten Reisewelle kam dann aber plötzlich doch Schwung in die Sache. Dennoch blieb es bis zum letzten Tag spannend.

Erst am ersten Schultag stellte sich dann heraus: Auch die letzten Zentimeter lassen sich noch füllen. Über 200 Bücher haben die angemeldeten Kinder damit schätzungsweise gemeinsam gelesen. Wer sich als Wettteilnehmer in die Liste eingetragen hat, kann sich als Sieger beim nächsten Büchereibesuch eine Belohnung abholen: Eine kostenlose DVD-Ausleihe gibt es allemal und dazu eine kleine Überraschung nach Wahl. Die Eisgutscheine in der Gewinnerkiste dürften da wohl als erste weg sein.