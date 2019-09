Am Montagmorgen (26. August) gegen 8.50 Uhr war es in Ennigerloh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen . Dabei befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Fahrrad samt Kinderanhänger, in dem eine Fünfjährige saß, den Radweg der Ostenfelder Straße in Richtung Luisenstraße.

Beim Überqueren der Kreuzung in Richtung Clemens-August-Straße wurde sie von einem abbiegenden Lkw erfasst. Die 39-Jährige wurde an der Unfallstelle reanimiert, stabilisiert und anschließend von Rettungskräften mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kind blieb unverletzt. Wie die Polizei jetzt meldet, erlag die 39-Jährige am Wochenende ihren bei dem Unfall erlittenen Verletzungen.