Kein Zünder an der Weltkriegs-Bombe aus der Alstätter Aa

Evakuierungsmaßnahmen an der Hochstraße beendet

Alstätte -

In der Alstätter Aa ist am Samstagnachmittag eine 500-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Fachleute des Kampfmittelräumdienstes stellten schnell fest, dass sich an der Bombe kein Zünder mehr befand.