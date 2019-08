Vater-Sohn-Training im Hochseilgarten Dülmen

Gut, dass keine Frau mit überproportional vielen Mutter-Genen zusieht. Hartwig, einer der drei Väter, balanciert gerade auf einem senkrecht platzierten Holzstamm, nimmt Collin (8) aus den Händen von dessen Vater Sebastian entgegen, verlagert sein Gewicht zur anderen Seite und schwingt den Jungen auf den nächsten Holzpflock. Was dabei alles hätte passieren können! Collin hätte hart auf dem Boden aufschlagen können! Und wenn er sich dabei – nicht auszudenken! – den Kopf verletzt hätte? Und bleibende Schäden davongetragen hätte??? Wie gesagt: Gut, dass keine zur Übervorsicht neigende Frau dabei ist. Denn die Jungs – die großen und die kleinen – haben alles im Griff.

Joachim Bergel steht ein paar Meter entfernt und schaut den Vätern und ihren Söhnen zu, die gerade Strategien entwickeln, um das Ziel ohne unerwünschten Bodenkontakt zu erreichen. Was leichter gesagt als getan ist, wenn als Weg nur unregelmäßig angeordnete und manchmal reichlich schmale Holzpflöcke und ein leidlich straff gespanntes Seil zur Verfügung stehen. Bei solchen Bildern geht dem Mitarbeiter des Bistums Münster das Herz auf. Die Männer und ihre Söhne beratschlagen gemeinsam und meistern die Aufgabe als Team.

Erlebnisse im Klettergarten

Dass die Jungen manchmal doch auf den Boden purzeln – was soll’s? Dann entwickelt das Team eben eine neue Strategie. Bergel ist sich sicher, dass die Väter und Söhne am Ende dieses Wochenendes eine Erfahrung gemacht haben, von der sie immer wieder zehren können: Die Söhne können sich auf ihre Väter verlassen – und umgekehrt ist das ganz genauso. Es sind Gewissheiten wie diese, die Bergel in seiner Bistums-Fachstelle Männerarbeit vermitteln will.

Das Bistum nutzt den Klettergarten in Dülmen regelmäßig für seine Jugendarbeit. Kommunionkinder klettern hier gemeinsam, Firmlinge, Klassen, junge Menschen, die in einer Bistumseinrichtung ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Das Ziel muss kaum ausgesprochen werden, es ist jedem von Anfang an klar: Wer den Klettergarten verlässt, hat Gemeinschaft erlebt und weiß, dass es auf jedes Glied der Kette ankommt.

Nun also arbeiten Väter und ihre Söhne im Hochseilgarten. Trainer Frank Peters stellt sich und seinen Co-Trainer Jonas Hagedorn, Kaplan in Stadtlohn, vor und erklärt kurz das Tagesprogramm. Nach Gruppenübungen auf der fünf Meter langen Wippe, dem Hindernislauf über Holzpflöcke und Seile folgt die eigentliche Kür, das Training im Hochseilgarten.

Mittags wollen die Männer Pizza essen. „Was haltet ihr davon, wenn wir das da oben machen?“ Trainer Frank zeigt auf die hölzerne Plattform, die sich in neun Metern Höhe wie ein dunkler Fleck vom Himmel abzeichnet. „Au ja!!!“ In Gedanken sitzen die Jungs bereits auf dem Hochplateau und lassen sich ihre Salami-Pizza schmecken.

Väter sind wichtig für die Söhne

Jahrelang hat Joachim Bergel seine Vorgesetzten von seinem Plan zu überzeugen versucht. Er erzählte ihnen, dass es kein Zufall sein könne, wenn bei den vom Bistum angebotenen Seminaren zur Familienseelsorge immer nur Frauen zu sehen seien. Und wenn dann doch ausnahmsweise ein Mann teilnehme, wirke er so ­verloren wie ein verirrtes Schaf und stehe unter ­Erklärungsdruck. „Es ist unser großes Anliegen, dass kleine Männer er­leben, wie wichtig sie für ihre Väter sind.“ Bergel hat Seminarmodelle entwickelt, in denen Männer erkennen, welche tragende Rolle sie in ihren Familien und in den Gemeinden spielen. Sie müssen sich nur trauen.

„ Es ist kein beliebiges Vater-Kind-Wochenende. Es ist etwas ganz Besonderes. Es ist kein beliebiges Vater-Kind-Wochenende. Es ist etwas ganz Besonderes. “ Teilnehmer Hartwig

Nun also gemeinsam klettern. Sebastian und Collin (8), Hartwig und Aaron (9) und Ludger und Joscha (7) bilden zusammen mit ihren Trainern einen Kreis und um­fassen dabei das Seil, das sie gleich beim Klettern sichern wird. „Was glaubt ihr, ­welche Last dieses Seil in Kiloangaben ­halten kann?“, fragt Frank die drei Jungen im Grundschulalter.

Joscha überlegt so ­angelegentlich, dass er mit seinem Fuß, ohne es zu merken, ein 20 Zentimeter­ ­tiefes Loch im Rindenmulch freilegt, und schätzt schließlich großzügig: „Eine Million Kilo.“ Die beiden anderen sind vorsichtiger und trauen dem Seil eine Belastbarkeit im drei- oder vierstelligen Kilo­bereich zu. „2000 Kilo hält das Seil“, sagt Trainer Frank schließlich. „Mein Auto wiegt 1,2 Tonnen“, überlegt Joachim Birgel laut. „Theoretisch könnten wir das Seil ja daran fest­machen . . .“

In der Gemeinschaft gibt es Regeln

In den nächsten Stunden klettern die drei Teams durch das Hochparcours, helfen ein­ander, machen Mittagspause auf der Plattform und fahren schließlich spätnachmittags zurück zum Kloster Gerleve, um dort weiter zu spielen und zu sprechen. Am Tag zuvor sind sie durch ein ­Labyrinth gegangen. Am Sonntag endet das Vater-Sohn- ­Wochenende mit einem meditativen Bogenschießen, bei dem die Jungen, so hofft Joachim Bergel, akzeptieren lernen, dass es im Sinne der Gemeinschaft Regeln gibt, die verbindlich sind.

Hartwig hat das Konzept von Anfang an gefallen. „Es ist kein beliebiges Vater-Kind-Wochenende. Es ist etwas ganz Besonderes.“ Aarons Vater beißt in sein Frühstücksbrot, das er für die erste Pause mitgenommen hat. So ein Angebot – das sollte es häufiger geben.