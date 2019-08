„Fordern den Komplett-Ausbau“

Dortmund -

Der Kreis derjenigen, die sich für den vollständigen Ausbau der eingleisigen Bahnstrecke Münster-Lünen-Dortmund starkmachen, wird immer größer. Und er steht in einer immer klareren Frontstellung zum Bundesverkehrsministerium und der Deutschen Bahn. Am Donnerstag trafen sich über 25 Vertreter der inzwischen „Bahnbündnis Westfalen“ getauften Gruppe, um dreierlei zu tun: erneut auf die dringende Notwendigkeit des zweiten Gleises auf der ganzen Strecke hinzuweisen, noch einmal deutlich zu machen, dass sie sich von Bund und Bahn nicht ernst genommen fühlen – und dementsprechend sauer sind. Und – das war neu: zu verkünden, dass Anfang Dezember in Dortmund ein Bahn-Gipfel stattfinden wird, der ein Thema, aber zwei geladene Gäste hat: Bundesverkehrsminister An­dreas Scheuer (CSU) und Bahnvorstand Dr. Richard Lutz.