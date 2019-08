Kreis ergreift Präventionsmaßnahmen

Nachdem im Juli über einen Zeitraum von mehreren Wochen rund 50 Wasservögel in der Gräfte der Burg Vischering verendeten (WN berichteten), hat nun erstmals ein „runder Tisch“ getagt, um über Präventionsmaßnahmen zu beraten. Wie Christoph Hüsing, Pressesprecher des Kreises Coesfeld, auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, waren daran Vertreter der Kulturabteilung des Kreises – der nutzt die Burg als Kulturzentrum –, der Veterinär- sowie der Umweltabteilung und der Stadt Lüdinghausen beteiligt. Ein Ergebnis des Gesprächs: Der Kreis wird ein Gerät anschaffen, mit dem der Sauerstoffgehalt, die Temperatur und der pH-Wert im Wasser gemessen werden können. „Das kommt dann nicht nur an der Gräfte der Burg Vischering zum Einsatz, sondern in allen Gewässern, für die der Kreis zuständig ist“, berichtete Hüsing.

Angebote einholen

Zudem wird der Kreis ein Boot mit einem Sonargerät mieten, um die Schlammdichte in der Gräfte zu bestimmen. Hüsing: „Die Ergebnisse bilden dann die Grundlage für weitere Gespräche und gegebenenfalls Maßnahmen.“ Wie schnell sich eine solche Messung durchführen lässt, vermochte der Pressesprecher nicht zu sagen. „Wir müssen zunächst Angebote einholen. Daher ist es schwer einschätzbar, ob die Messung noch in diesem Sommer erfolgen kann“, so Hüsing.

Die im Juli genommenen Wasserproben hatten ergeben, dass der Sauerstoffgehalt damals etwas unter dem normalen Wert lag. Außerdem wurden Bakterien entdeckt, die aus der gleichen Familie stammen wie Bakterien, die Botulismus zugrunde liegen. Der Tierschutz- und Tierrechtsverein tierretter.de (Münster) hatte direkt nachdem die ersten toten Wasservögel gefunden worden waren, vermutet, dass diese an den Folgen von Botulismus gestorben sind. Das natürliche Nervengift, das im Schlick vor allem von künstlich angelegten stehenden Gewässern entstehen kann, ruft Lähmungen hervor. In Folge dessen können die Tiere den Kopf nicht mehr über Wasser halten und ertrinken. Bei der Laboruntersuchung der verendeten Wasservögel wurde zudem Parasitenbefall festgestellt, einige Tiere waren darüber hinaus stark abgemagert.