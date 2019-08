„Fünf ist Trümpf“ – damit ging der Nation 1993 eine gelbe Hand namens „Rolf“ komplett auf die Nerven. Die Comic-Figur machte Werbung für die Umstellung von den alten vierstelligen Postleitzahlen auf die neuen fünfstelligen Zahlen, die nach der Wiedervereinigung notwendig geworden waren. Irgendwie war jeder von dieser Maßnahme gestresst, der seine Daten auf den neuen Stand bringen musste.

Im Kollegenkreis von Günter Trunz war es nicht anders. So tauchte eines Tages die Frage auf: „Was machen wir eigentlich mit den alten Zahlen?“ So einfach wollte Trunz die „4710 Lüdinghausen 2“ für Seppenrade nicht gehen lassen. Sie sollte feierlich beerdigt werden. Aus dieser zunächst fixen Idee wurde dann ein großes Fest.

Traubeneiche

„Als ich Nachbarn und Freunden davon erzählt habe, waren alle mit dabei. Jeder ließ seiner Kreativität freien Lauf und brachte tolle Ideen mit ein“, berichtet Trunz. Ein Platz für das Begräbnis war schnell gefunden. „Unter der damals 250 Jahre alten Traubeneiche am Spiekerkamp sollte die Zahl bestattet werden.“

Über diesen Baum hatte Trunz ein wenig recherchiert. „Die Eiche war mit großer Wahrscheinlichkeit einmal Standort eines Feldaltars und könnte von einem Mönch auf einer Pilgerreise gepflanzt worden sein“, erklärt der Seppenrader. „Ein perfekter Ort für die Bestattung.“

Zur Feier holte Trunz den damaligen Bürgermeister Josef Holtermann mit ins Boot, ebenso wie die damalige Leiterin der örtlichen Poststelle, Mechthild Rensmann, die einen Sonderstempel – mit der alten Postleitzahl vom 30. Juni und mit der neuen Postleitzahl vom 1. Juli anfertigen ließ. „Das war etwas ganz Besonderes“, sagt Trunz, der diesen „Gedenkbrief“ in Ehren hält.

„ Vergesst sie nicht, die Postleitzahl ,4710‘, die treue, benutzt ab jetzt die ,59 348‘, die lebenslänglich neue. Vergesst sie nicht, die Postleitzahl ,4710‘, die treue, benutzt ab jetzt die ,59 348‘, die lebenslänglich neue. “ Mechthild Rensmann

Beginn der „Trauerfeier“ war nach der letzten Leerung des örtlichen Briefkastens. Der Bürgmeister bedauerte in seiner Rede das Ende von „4710“ und dachte dabei auch an den Ort Roßla in Sachsen-Anhalt, der von der gleichen Zahl Abschied nehmen musste – allerdings ohne Beerdigung.

Rensmann erinnerte in ihrer humorigen Ansprache daran, dass Seppenrade 1975 – nach dem Zusammenschluss mit Lüdinghausen im Zuge der Gemeindereform – sich schon einmal von einer Postleitzahl verabschieden musste. Damals wurde die „4711“ eingestellt. Doch nun sollte der Blick nach vorne gerichtet werden: „Vergesst sie nicht, die Postleitzahl ,4710‘, die treue, benutzt ab jetzt die ,59 348‘, die lebenslänglich neue“, reimte Rensmann.

„Rolf“ auch eingeladen

Klar, dass auch „Rolf“ zu dieser Beerdigung eingeladen war. Rolf Seuferling schlüpfte in das Kostüm der gelben Hand und ließ sich von den Medienvertretern interviewen. Dafür, dass die Bestattung auch rechtlich in Ordnung ging, sorgte Rechtsanwalt Peter Weiden mit einer nicht ganz ernst gemeinten rechtlichen Würdigung des Festes. Die Rolle des Bestatters übernahm Trunz selbst. Der Chor der „Spiekerkämper“ sang dazu „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe zur 47 zehn nicht“.

Nachdem die Zahl beerdigt und das Kreuz, das Trunz bis heute in Ehren hält, aufgestellt war, wurde gefeiert. „Das war ein großes Happening“, erinnert sich Trunz. Es kam so gut an, dass die „Spiekerkämper“ Ende des Jahres 2001 noch einmal eine Beerdigung feierten und zwar die der D-Mark.