Blitzeinschlag und volle Keller - Gewitter über dem Münsterland

Blitze und lauter Donner dürfte am Donnerstagmorgen viele Menschen im Münsterland in aller Frühe geweckt haben. Unwetter mit teils heftigen Regenfällen zogen von Südwesten über die Region.

„Viele unfreiwillig wach”, twitterte der Wetterdienst von Jörg Kachelmann um sechs Uhr morgens mit einer Karte der Gewitterfront, die sich zu dem Zeitpunkt von Dänemark bis ins Ruhrgebiet erstreckte.

Viel Regen im Kreis Steinfurt

Die Schäden hielten sich in Grenzen, so vermeldete die Feuerwehren in Münster sowie den Kreisen Coesfeld und Borken keine besonderen Vorkommnisse.

Im Kreis Steinfurt hingegen hatte die Feuerwehr 20 Einsätze - über den ganzen Kreis verteilt. Unterführungen und Keller waren vollgelaufen, Bäume umgefallen.

Blitzeinschlag in Westbevern

In Westbevern (Kreis Warendorf) schlug gegen sechs Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus ein, der Dachstuhl fing Feuer. Rund anderthalb stunden später hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass niemand zu Schaden kam.

Bereits am Mittwochabend hatte ein Blitzeinschlag dazu geführt, dass in Warendorf-Vohren eine Stromleitung zu Boden krachte. Stromausfälle in Teilen Warendorfs waren die Folge. Das Problem wurde aber noch am Abend behoben.

Aussichten: Sonnig und warm

Im Verlauf des Donnerstags soll das Wetter im Münsterland dann langsam freundlicher werden, mit auflockernder Bewölkung und Temperaturen bis zu 26 Grad am Nachmittag. In den folgenden Tagen gibt es laut Prognosen des Wetterkontors dann wieder viel Sonnenschein, mit bis zu 32 Grad am Samstag. Der Sonntag hingegen werde eher wechselhaft und deutlich kühler.