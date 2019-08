Jeder Autofahrer kennt das: Schnell den Wagen abgestellt, ohne einen Parkschein zu lösen oder die Parkuhr rauszulegen, kurz was besorgt – und bei der Rückkehr klemmt dass Knöllchen hinter dem Scheibenwischer. Im günstigsten Fall sind zehn Euro fällig. Dann nämlich, wenn der Betreffende vergessen hat, die Parkscheibe zu stellen beziehungsweise einen Parkschein zu ziehen und nicht länger als 30 Minuten weggeblieben ist. Andernfalls würde der Fahrer mit 15 Euro und bei einer Stunde gar 20 Euro zur Kasse gebeten.

„Geahndet werden alle Parkverstöße – von der vergessenen Parkscheibe bis zum Parken in der falschen Richtung“, erläuterte Anja Kleykamp auf Anfrage der WN. Die Pressesprecherin der Stadt kennt auch die teuersten Ordnungswidrigkeiten in dem Bereich: Wer Rettungswege zuparkt oder unberechtigterweise auf einem Behindertenparkplatz steht, muss 35 Euro bezahlen.

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren den ruhenden Verkehr in der Steverstadt. 2487 Autofahrer wurden in diesem Jahr bereits verwarnt. 2018 waren es 4633, im Jahr davor 3496 und 2016 insgesamt 3171. Den Anstieg führt Kleykamp darauf zurück, dass es „tatsächlich mehr Verstöße gegeben hat. Denn wir kontrollieren immer auf die gleiche Art.“ Die meisten Knöllchen verzeichnet das Ordnungsamt übrigens auf den Parkplätzen am Edeka-Markt sowie am Ostwall. Und auch dafür hat die Sprecherin der Stadt eine plausible Erklärung: „Dort herrscht die größte Fluktuation.“

Die Einnahmen aus den Parkverstößen fließen in den städtischen Haushalt. Kleykamp: „Sie sind nicht zweckgebunden.“ Im Etat 2019 seien 80 000 Euro an Bußgeldern eingeplant sowie 240 000 Euro aus den Parkscheinautomaten.

Wer nach Einkäufen oder anderen Erledigungen zu seinem Auto zurückkehrt und unangenehme „Post“ unter dem Scheibenwischer findet, mag sich ärgern – „richtig ausfallend oder beleidigend werden die Leute allerdings nur ganz selten“, weiß Kleykamp. Was die Ordnungsamtsmitarbeiter jedoch häufig hören, sind die klassischen Ausreden wie „Ich war doch nur mal eben . . .“ oder „Ich hab doch nur mal kurz . . .“. In den wenigen Fällen, in denen doch mal jemand beleidigend wird, fackelt die Stadt nicht lange, sondern stellt direkt Strafanzeige. Das ist in den vergangenen zehn Jahren jedoch nur zweimal passiert.