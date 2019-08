Eine kleine Brücke führt über die Gracht auf den Hof Schulze Pellengahr. Normalerweise kann man im Tretboot um den Hof strampeln, doch in diesen Tagen zeugt nur eine jämmerliche Pfütze in der schattigen Kurve vom Wasser, das den Hof nahe Ascheberg sonst umgibt. Eine ausgetrocknete Gracht ist kein Problem – wäre sie nicht sinnbildlich für die Situation der Landwirte im zweiten Dürresommer in Folge: Sie leiden unter der Trockenheit, die Reserven sind aufgebraucht.

Die Zahlen, die Johannes Röring, Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands, am Mittwoch in Ascheberg vorstellte, sprechen eine deutliche Sprache. Nur Sommergerste (plus 2,5 Prozent gegenüber dem Durchschnitt) und Triticale (plus ein Prozent) legten zu, deutlich im Minus sind die Erträge etwa bei

► Sommerweizen (-16,5%)

► Hafer (-9,3%)

► Winterraps (-16,9%)

► Körnermais (-23,7%)

► Silomais (-27,7%)

► Kartoffeln (-10,3%)

Das bringt auch Viehhaltern Probleme. Der Eigenanbau genügt nicht, sie müssen Futter zukaufen – zumal aus dem dürren Vorjahr kaum Vorräte geblieben sind.

Zu wenig zu essen

Die Lücken gleicht der Weltmarkt aus – was den heimischen Landwirten das Leben zusätzlich schwer macht. „Ein großes Schiff transportiert so viel wie die Ernte eines ganzes Landkreises“, verdeutlichte Röring. Von Protektionismus halte er dennoch nichts – forderte aber gleiche Vorschriften für alle Erzeuger. Immerhin gelte: „Wenn wir 2018 und 2019 nicht die Möglichkeit gehabt hätten, Lebensmittel zu importieren, hätten wir in Deutschland zu wenig zu essen gehabt.“

Zwischen den Fronten

Doch es sind nicht nur die klimatischen Probleme, die die Landwirte umtreiben. Sie sehen sich, das wurde auch am Mittwoch wieder deutlich, zwischen den Fronten: Strenge Regeln auf der einen Seite, ständige Kritik von Verbrauchern auf der anderen Seite und am Ende der enorme Preisdruck: „Wir halten gerne weniger Tiere und bewirtschaften die Flächen weniger intensiv – aber am Ende muss unseren Familien ein vernünftiges Leben möglich sein“, formulierte Gastgeber Dirk Schulze Pellengahr. Die Verbraucher sollten bereit sein, für nach ihren Vorstellungen erzeugte Lebensmittel auch einen angemessenen Preis zu zahlen.

Kritik an DMK

In diesem Zusammenhang übte WLV-Präsident Röring ausdrücklich heftige Kritik an der hiesigen Großmolkerei DMK: „Die stehen am unteren Ende auf der Liste der Auszahlungspreise!“ Der Milchpreis sei für die Landwirte nicht kostendeckend.

Schweinehalter

Besser sehe es für Schweinehalter aus – ironischerweise dank des Welthandels. Weil in China wegen der Afrikanischen Schweinepest Schätzungen zufolge ein Drittel der Tiere gekeult wurde, ziehen die Preise an. Dass die Schweinebauern dennoch Sorgenfalten tragen, liege auch an einem strengen Baurecht. Von ihnen werde erwartet, mehr Platz pro Tier bereit zu halten – doch eine Erweiterung der Stallgebäude sei kaum möglich. Eine Bredouille, die die Landwirte zusätzlich ins Schwitzen bringt.