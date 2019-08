Mit dem Studium der Volkswirtschaft und Publizistik bereitete sich Herbert Fleißig in den 50er Jahren auf den Eintritt in die Firma Druck+Verlag J. Fleißig in Coesfeld vor. In den 60er Jahren übernahm er dort die geschäftliche und publizis­tische Verantwortung und stellte den familiengeführten Verlag in den folgenden Jahrzehnten als modernes Medienhaus zukunftsfest auf.

Die Redaktion der Zeitungsgruppe Münsterland trauert um Herbert Fleißig. Als Herausgeber hatte er sich schon vor vielen Jahren aus dem aktiven Tagesgeschäft zurückgezogen; in Erinnerung bleibt seine mitunter süffisant vorgetragene, aber stets kritisch-konstruktive Begleitung der redaktionellen Arbeit – ob nun in „seinem“ Lokalteil oder im überregionalen Teil der Zeitungsgruppe. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.