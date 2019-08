Herbert Krause kämpft für einen Haltepunkt in Gronau

Seit 17 Jahren kämpft der Gronauer Herbert Krause für einen zweiten Bahnhaltepunkt in Gronau im Osten der Stadt. Bislang gibt es keine Hinweise, dass die Haltestelle konkret werden könnte. Doch das hält den Ratsherrn der Wählergemeinschaft „Pro Bürgerschaft“ und ehemaligen Lehrer nicht davon ab, weiter für sein Anliegen zu kämpfen. Unser Redaktionsmitglied Stefan Werding hat ihn gefragt, warum.

Wie viel Lust haben Sie noch, sich mit dem Thema zu beschäftigten?

Krause: Das geht bei mir ohne Lust. Das sind Notwendigkeiten, die ich vertrete, die ich für richtig erkenne und erkannt habe. Die Automobilität ist nicht mehr zeitgemäß. Deshalb bemühe ich mich um dieses Thema.

Was ist so schwierig, die Bahn von diesem Haltepunkt zu überzeugen? Vielleicht hat die Bahn gute Gründe, dort keine Haltestelle einzurichten.

Krause: Nein, sie hat meine Vorschläge ja gar nicht angenommen. Die Gremien, die über Verkehrspläne bestimmen, die sehen uns hier im Kreis Borken gar nicht. Da haben wir keinen Einfluss. Der ländliche Raum wird übersehen.

Warum ist Ihrer Ansicht nach ein weiterer Haltepunkt in Gronau so notwendig?

Krause: Nachdem die Strecke zwischen Gronau und Enschede nach dem Textilkonkurs jahrelang nicht genutzt wurde, waren es die Niederländer, die sich für eine Wiederbelebung starkgemacht haben. Gutachten haben gezeigt, dass auf der Strecke wichtige Verkehrsströme zu erwarten sind. Heute sind einzelne Züge überfüllt. Ich habe mich in den vergangenen Jahren immer wieder um eine bessere Taktung bemüht.

Wie wichtig ist die Rolle der Niederländer für die Bahnlinie?

Krause: Die Niederländer wollen eine Elektrifizierung der Strecke bis nach Almelo. Und sie wollen den Takt auf mehr als eine halbe Stunde erhöhen, um noch schnellere Verbindungen zwischen Münster und Almelo herzustellen. Wenn wir jetzt nicht diese zusätzliche Haltestelle in Gronau bekommen, ist für uns der Zug mal wieder abgefahren.

Warum ist diese Haltestelle so wichtig für die Verbindung zwischen Münster und Almelo?

Krause: Das ist ganz einfach: Allein Glanerbrug direkt hinter der Grenze hat mittlerweile zwei Haltestellen. Almelo hat ebenfalls zwei Haltestellen. Das ist auch nicht größer als Gronau. Für Gronaus Osten ist es ganz wichtig, dass von dort nicht alle mit dem Auto in den Stadtkern pendeln, obwohl sie die Haltestelle vor der Haustür haben könnten. Und was oft vergessen wird: Die Bahn braucht viel weniger Platz als der Autoverkehr. Wir dürfen nicht noch mehr Flächen für den Autoverkehr versiegeln. Stattdessen müssen wir Fußgänger und Radfahrer besser an den Plänen beteiligen. Dann werden unsere Innenstädte auch lebenswerter und liebenswürdiger. Stattdessen ist hier in Gronau wieder eine Hoch- und Tiefgarage geplant. Welch ein Unsinn. Welch ein Unsinn.

Wer verhindert denn diesen Haltepunkt? Die Bahn? Die Politik? Gehen die überhaupt noch ans Telefon, wenn sie Ihre Nummer im Display sehen?

Krause: Wie soll ich das benennen? Die Stadt Gronau bemüht sich nicht genügend um die zusätzliche Haltestelle. Wir haben einstimmige Beschlüsse für die Einrichtung dieser Haltestelle Ost im Kreistag. Das ist immer wieder in den Schubladen gelandet. Ich werfe dem Landrat des Kreises Borken, Kai Zwicker, und der früheren Bürgermeisterin der Stadt Gronau, Sonja Jürgens vor, einstimmige Beschlüsse nicht offensiv gegenüber den Regionalverkehren zu vertreten. Und der Vorstand des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Münsterland hätte das schon die ganze Zeit weiterverfolgen können. Wenn der das nicht macht, landen wir nie in den Landesverkehrsplänen. Der Vorstand müsste doch auch die Mobilitätswende verfolgen und da nicht einpennen.

Glauben Sie denn, dass es diesen Haltepunkt noch geben wird?

Krause: Ja. Fest.

Wann?

Krause: So bald wie möglich (lacht). Es geht mir um eine besondere Nutzerfreundlichkeit. Da muss man dran arbeiten. Warum soll man da aufgeben?