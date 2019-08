Jede Menge Feuer im Münsterland

Dienstagmorgen brannte in der Grevener „Gronenburg“ ein Holzstapel – genau wie einen Monat zuvor. Über 100 Feuerwehrleute aus Greven, Emsdetten und Altenberge hatten Stunden damit zu tun, das Feuer zu löschen. Geräusche, die an die Explosion von Sprengstoff oder Kampfmittel erinnerten, sorgten dafür, dass die Feuerwehr nur noch aus „der Deckung“ löschte, wie der Leiter der Feuerwehrleitstelle in Rheine verdeutlichte. Die Ursache des Brandes ist unklar, Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Schon in den vergangenen Wochen musste die Feuerwehr in Greven zu mehreren Kleinbränden ausrücken.

Brand in der Dansenbörger Heide 1/7 Feuer am 27.8. in der Gronenburg Foto: Peter Beckmann

In dem Wald sind große Menge Holz gelagert, die nach dem Sturm Friederike und dem folgenden Borkenkäferbefall angefallen sind. Foto: Peter Beckmann

Schon im Juli hatte es dort einen größeren Waldbrand gegeben. Foto: Peter Beckmann

Ein Zeuge hatte dichten schwarzen Qualm bemerkt und den Notruf gewählt. Foto: Peter Beckmann

Das Löschwasser wurde von einer rund 500 Meter entfernten Stelle im Wohngebiet Grotenkamp herangeschafft. Foto: Peter Beckmann

Die Feuerwehr-Kräfte versuchten zunächst das Ausbreiten der Flammen auf das Waldgebiet zu verhindern. Foto: Peter Beckmann

Insgesamt sind 100 Feuerwehrmänner und -frauen vor Ort. Foto: Peter Beckmann

Feuer in Rheine

In den Rheiner Stadtteilen Eschendorf und Mesum, in denen es auch in der jüngeren Vergangenheit häufiger Verdachtsfälle von Brandstiftung gegeben hatte, musste die Feuerwehr ebenfalls helfen. Am Samstag brannte in Mesum eine Hecke. Anwohner hatten mit einer Gasflamme hantiert. Bei zwei Feuern am Montagabend auf dem Grundstück eines leer stehenden Hauses in Mesum geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auch beim Brand eines Gartenhauses am frühen Montagmorgen in Eschendorf ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. In den vergangenen Jahren hatten sich dort ähnlich gelagerte Fälle gehäuft, ohne dass ein Täter ermittelt ­wurde. Aus Fahrlässigkeit brannte am Dienstagmorgen die Außenfassade des Hallenbades in Rheine. Ursache: Hier hatte jemand unsachgemäß mit einem Unkrautflämmer gearbeitet.

Brandstiftung auch in Münster

Und in Münster haben laut Polizei in der Nacht zum Dienstag Unbekannte drei Autos in Brand gesetzt und komplett zerstört. Die Hitze hatte auch einen Anhänger und eine Jalousie des angrenzenden Wohnhauses beschädigt.