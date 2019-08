Telgtes Ratsfraktionen beurteilen die B 51-Ausbau-Pläne

Der Ausbau der B 51 ist ein Thema, das die Bürger nicht nur in Telgte aufwühlt. Das hat die Informationsveranstaltung am 10. Juli im Bürgerhaus mit rund 500 Interessierten genauso gezeigt, wie die vielen Lesermeinungen, die unsere Redaktion erreichten, in denen teils kontrovers über Sinn und Unsinn des Ausbaus gestritten wurde.

Beim Ausbau scheiden sich die Geister

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte unsere Zeitung die Fraktionen der im Stadtrat vertretenen Parteien nach ihrer Position in der Ausbau-Frage befragt. Damals hatten CDU und SPD darauf verwiesen, dass für eine endgültige Festlegung noch Informationen fehlten, die man sich von dem Infoabend erhoffte. Grüne und FDP hatten schon deutlich ihre Skepsis gegenüber einem Ausbau zum Ausdruck gebracht. Nun liegt besagte Veranstaltung einige Wochen zurück. Die Fraktionen konnten sich beraten und die Situation vielleicht neu bewerten – oder auch bei ihrer Meinung bleiben. Unsere Zeitung hat die Fraktionsvorsitzenden noch einmal um eine Stellungnahme gebeten. Dabei wird deutlich, dass niemand eine vierspurige Kraftfahrstraße möchte. Was aber nicht heißt, dass alle Fraktionen gänzlich gegen einen wie auch immer gearteten Ausbau sind.

CDU möchte nicht am Status quo festhalten

Die Telgter CDU sieht zwingenden Verbesserungsbedarf der Verkehrsinfrastruktur für Straße, Bus und Schiene sowie den Radverkehr zwischen Telgte und Münster, aber auch in Richtung Rheda-Wiedenbrück (B 64n). „Ein Festhalten am Status Quo, wie er vielfach gefordert wird, wird weder den heutigen, und noch weniger den zukünftigen Herausforderungen gerecht werden“, schreibt Fraktionschef Christoph Boge. Die Schließung der ungesicherten Bahnübergänge im Westen von Telgte sei aus Gründen der Verkehrssicherheit ebenfalls wichtig und zwingend notwendig und nur integriert im Zusammenhang mit dem Straßenbau zu lösen.

Das Verkehrsgutachten von Dr. Hartmut Ziegler zeige mehrere alternative Szenarien auf. Der Landesbetrieb favorisiere die Vierspurigkeit bis Telgte. Diese Planung führe bezüglich des Knotenpunktes Kiebitzpohl/Münstertor, der Klassifizierung als Kraftfahrstraße, der wegfallenden Bushaltestellen, eines hohen Flächenverbrauchs und des Verlusts der Lindenallee zu gravierenden Problemen auf dem Telgter Stadtgebiet. Daher regt die Telgter CDU an, die anderen Varianten des Gutachtens genau zu betrachten.

Christdemokraten favorisieren stellenweise Vierspurigkeit

Aus Sicht der Telgter Christdemokraten ist die Planvariante fünf des Gutachtens besonders interessant. Diese Variante beschreibt einen vierspurigen Ausbau von Münster aus bis zur Lützowstraße und von dort eine Zweispurigkeit bis Telgte ohne Veränderung der vorhandenen Anbindungen Lauheider Straße und Jägerhaus. In der Bewertung der Leistungsfähigkeit dieser Lösung gebe es gegenüber dem Status Quo eine geringfügige Verbesserung auch ohne Vierspurigkeit. Das sei insofern bemerkenswert, als dass diese Lösung nicht nur den geringsten zusätzlichen Flächenbedarf auslöst und die Lindenallee an der B 51 erhalten bliebe. Gerade der Erhalt der Lindenallee liege vielen Bürgern sehr am Herzen. Es dürfte auch für die Kosten des Projektes die preiswerteste Variante darstellen und den Flächenbedarf für ein möglicherweise notwendiges Ersatzwegesystem (einschließlich notwendiger Ausgleichsmaßnahmen) verringern, so Boge weiter. Das Erreichen eines qualitativ guten Verkehrsflusses dürfte vor diesem Hintergrund als nicht optimal, aber ausreichend bewertet werden.

Alle Überlegungen müssten, so die CDU, selbstverständlich das Ziel verfolgen, Mobilität gleich welcher Art mit einem Minimum an Treibhausgasemissionen zu ermöglichen. Absolut notwendig sei eine Nutzung der B 51 zwischen Telgte und dem Knotenpunkt Handorf für den landwirtschaftlichen Verkehr. Eine Kraftfahrstraßenregelung werde strikt abgelehnt. Denn die Dimensionierung eines Ersatzwegesystems sowie die Konfliktsituationen mit dem Radverkehr auf diesen Ersatzwegen seien unverhältnismäßig, teuer, gefährlich und mit hohem Flächenverbrauch verbunden. Die Ratsfraktionen seien parteiübergreifend gefordert, gemeinsam mit Verwaltung, Bürgerinitiativen und Betroffenen sachlich nach Kompromissen und Lösungen zu suchen, schreibt Boge weiter.

Grünen lehnen Ausbau ab

An der Position der Fraktion der Grünen habe sich nach der Informationsveranstaltung nichts geändert, stellte Sabine Grohnert fest. Ja, es gebe morgens und abends Stau und fließender Verkehr verursache weniger CO-Ausstoß als stockender oder stehender Verkehr. Ja, es gebe Ausweich- und Schleichverkehre. Ja, Telgte habe gerade ein neues Gewerbegebiet erschlossen und ein großes Baugebiet in Planung, dass auch zu mehr Verkehr führen werde. Und trotzdem: „Die Zweifel an der Kosten-Nutzen-Rechnung und dem vordringlichen Bedarf bleiben weiterhin bestehen“, so Grohnert. Es gebe einen bundesweiten Beschluss zur Verkehrswende. „Da ist es für uns nicht nachvollziehbar, wie es diese Jahrzehnte alte Planung überhaupt bis in den Bundesverkehrswegeplan geschafft hat. Es findet ein Umdenken statt, das weiter gefördert und unterstützt werden muss. Und nicht bei zurzeit zurückgehenden Verkehrszahlen eine Straße breit ausbauen, die natürlich erstmal Verkehr anlockt.“

Umdenken gefordert

Eine vermeintlich attraktive Lösung zu einem Preis an Fläche, gewachsenen Strukturen und unwiederbringlich alten Bäumen, dafür könne es gar nicht so viel fließenden Verkehr geben, dass sich die Einsparung an CO rechnen würde.

„Wir müssen weiterhin über Alternativen nachdenken, die die Verkehrszahlen verringern. Dazu gehören natürlich ein verbessertes und vor allem verlässliches ÖPNV-Angebot, Radwege sowie Mitfahrmöglichkeiten“, erklärt die Fraktionsvorsitzende. „Und jeder Einzelne ist gefragt, ob er nicht auch ohne das eigene Auto ans Ziel kommt.“

FDP kritisiert Gutachter und Straßen.NRW

Auch die FDP sieht keinen Anlass, von ihrer im Juli formulierten Position abzuweichen. Die Veranstaltung von Straßen.NRW habe insoweit Erkenntnisgewinn gebracht, als erstmalig der Gutachter für die Verkehrsuntersuchung, Dr. Hartmut Ziegler, anwesend war und sein Gutachten vorstellen konnte, schreibt Karin Horstmann. Dieses Gutachten aus dem November 2018 sei endlich auch im Internet für jedermann zugänglich. Es zeige sich allerdings, dass der Gutachter von fünf untersuchten Prognosevarianten nur die Variante eins bei der Infoveranstaltung vorgestellt habe. Die Variante also, die Grundlage der beabsichtigten weiteren Planung sei. Damit sei die Vorstellung seines Gutachtens unvollständig. Die zum Thema Verkehrsuntersuchung aus dem Zuhörerkreis gestellten vielfältigen, zum großen Teil sehr qualifizierten und mit Hintergrundwissen und Tatsachen belegten Fragen seien vom Gutachter und den Vertretern von Straßen.NRW überwiegend nur unzureichend beantwortet worden. Viele Fragen seien offen geblieben und hätten auch später aus Zeitgründen in dem sich anschließenden Workshop nicht mehr weiter bearbeitet werden können.

Das Fazit der FDP aus diese Veranstaltung: „Die Verkehrssituation auf der B 51 ist nach dem Ausbau der Kreuzung Handorf/Gartencenter neu zu bewerten. Zu diesem Zeitpunkt sollte auch der Halb-Stundentakt der Bahn umgesetzt sein und neue Erkenntnisse zum Nutzerverhalten der Bahnfahrer bringen. Bis dahin wird die Weiterarbeit an dem Planabschnitt Handorf-Telgte ausgesetzt.“

SPD berät sich mit Vertretern der Bürgerinitiative

Die SPD habe die Ergebnisse dieser Veranstaltung bisher noch nicht in der Fraktion gemeinsam bewerten können, schreibt Fraktionschef Klaus Resnischek. „Wir haben intern verabredet, dass wir dass auf unserer regulären Fraktionssitzung nach der Sommerpause Mitte September tun werden. Wir haben zu diesem Termin Vertreter der Bürgerinitiative eingeladen, um Gelegenheit zu geben deren Standpunkt in unsere Diskussion einzubringen. Die „BI“ hat bereits ihr Erscheinen bei uns zugesagt. Die endgültige Positionierung der SPD soll bei der Mitgliederversammlung Mitte Oktober erfolgen.“