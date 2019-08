Am Dienstagmorgen ist es auf der Kreisstraße 3 zwischen Warendorf und Everswinkel zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer fuhr gegen acht Uhr in der Höhe eines Unternehmens auf ein abbremsendes Fahrzeug auf und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Er erlitt schwerste Verletzungen.

Die Straße wurde gesperrt. Weitere Erkenntnisse zum Unfallverlauf sind noch nicht bekannt.