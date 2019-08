Wie die Polizei in Unterfranken mitteilte, war ein 27 Jahre alter Belgier morgens gegen 7.50 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs. In der Nähe von Schlüsselfeld fuhr er mit seinem Audi Q 7 aus noch ungeklärter Ursache auf ein Stauende auf. Der Belgier prallte gegen den mit vier Personen besetzten BMW aus dem Kreis Borken auf, der durch die Wucht des Aufpralls seinerseits auf einen niederländischen Ford Focus geschoben wurde. Der Säugling wurde in ein Krankenhaus geflogen, starb dort aber wenig später. Im Q 7 wurden vier Insassen (10, 16, 39 und 42 Jahre alt) verletzt. Lediglich der Fahrer blieb unverletzt.